Regali di Natale last minute: quali comprare online a pezzi scontati

I regali di Natale sono una tradizione piacevole, ma non sempre si ha il tempo e la possibilità di dedicare il giusto tempo a tutti i doni. Immancabilmente ci sono degli amici o parenti che inizialmente non avevamo preso in considerazione. Allora come fare? I regali last minute ed eBay.it sono la combinazione che ci permetterà di acquistare gli ultimi doni con l’aggiunta anche di un piccolo sconto.

Il marketplace in cui si vende e si compra ha pensato a un coupon per tutti i suoi clienti indecisi o che non hanno il tempo di comprare i regali di Natale. Oltre ad avere la possibilità di sceglierli comodamente dal divano e farseli recapitare direttamente a casa, avrete uno sconto del 10% su ben due acquisti. Fino al 20 dicembre vi basterà solo:

Scegliere i prodotti che volete regalare tra una vasta gamma di categorie e idee

Spendere almeno 20€

Prima di completare l’acquisto inserire il codice FESTE23

Ottenere un risparmio di 50€ sul singolo acquisto

Tra idee last minute smart e quelle adatte a ogni personalità, realizzare il regalo natalizio che farà contenti i vostri cari è semplice e conveniente.

Per chi vuole avere una piega impeccabile durante le feste

Regalare prodotti per capelli può essere una scelta azzardata perché molto dipende dalla tipologia di capigliatura. Se non volete rinunciare a far contento un appassionato di haircare, ci sono tante alternative che di sicuro vi faranno fare un figurone. Tra i doni più gettonati, ad esempio ci sono quelli per lo styling. L’asciugacapelli professionale è il più desiderato perché con pochi gesti assicura una piega impeccabile. Se invece il dono è indirizzato a una persona a cui piace cambiare continuamente chioma, piastre e arricciacapelli sono da inserire nella vostra lista:

Per chi ama cucinare

Se siete in ritardo con i regali e la persona a cui dovete fare il dono è un appassionato di cucina, c’è la soluzione per voi. Le impastatrici rientrano tra quegli elettrodomestici diventati ormai immancabili in cucina, ma per chi ha poco spazio una valida alternativa sono i frullatori o i mixer a immersione per risultati da veri chef da preparare all’interno del forno a microonde. Per chi invece non può fare a meno dell’espresso, tra i regali di Natale che di sicuro accontenteranno anche i più esigenti ci sono le macchine del caffè. Su eBay.it grazie al coupon potete trovare tantissime idee regalo come:

Regali last minute per chi vuole rimanere in forma

Chi non riesce a rinunciare al fitness ama tenersi in forma anche durante le feste e per realizzare i suoi desideri potete mettere sotto l’albero attrezzi e apparecchi che gli consentiranno di fare attività fisica rimanendo comodamente a casa. Tapis roulant, vogatori o smartband, su eBay.it avete l’imbarazzo della scelta: