Smarphone scontati in occasione della Tech Week: tutte le offerte

Se è da tempo che pensate sia giunta l'ora di cambiare cellulare ma aspettate un'offerta interessante, potete approfittare della Tech Week di eBay.it. Sul marketplace dalle 8:00 di lunedì 8 marzo alle 19:59 di lunedì 15 marzo potete trovare tanti prodotti fino al 60% di sconto, senza spese di spedizione.

Oltre agli ultimi modelli di smartphone usciti sul mercato, gli amanti della tecnologia potranno acquistare anche videogiochi e console per gli appassionati del genere, tv e sistemi audio, apparecchi per la fotografia per chi vuole immortalare ogni momento, ma anche prodotti informatici e ricondizionati.

Le migliori offerte relative agli smarphone per marca.

APPLE

APPLE IPHONE 12 BIANCO 64GB (A2403) NUOVO GARANZIA ITALIA 2 ANNI Scontato a 819,99€ ( EUR 939,99)

APPLE IPHONE 12 NERO 64GB (A2403) NUOVO GARANZIA ITALIA 2 ANNI Scontato a 819,99€ ( EUR 939,99)

APPLE IPHONE 12 mini 5G 64GB NUOVO iOS 14 Scontato a 649,90€ (EUR 699,90) nei colori: BLU, BIANCO, NERO, ROSSO, VERDE

Accessori:

Apple AirPods PRO Cuffie Auricolari Bluetooth Ricarica WIRELESS ORIGINALI Scontato a 189€ ( EUR 219)

Apple AirPods con Custodia di Ricarica via cavo Scontato a 139€ ( EUR 179)

ASUS

ASUS ZENFONE 4 ZE554 64GB 4GB RAM NEVY BLACK Scontato a 90€ ( EUR 149 )

HUAWEI

HUAWEI P30 Light New Edition Midnitght Black 256 GB Scontato a 249,90€ ( EUR 349,90 )

HUAWEI P40 Lite Midnight Black 128 GB Fotocamera 48 MP Scontato a 219,90€ ( EUR 299,90 )

HUAWEI P30 Pro 4G 128GB Dual SIM Nero 24 mesi garanzia Italia Europa Scontato a 457,99€ ( EUR 579,99 )

MOTOROLA

MOTOROLA EDGE 5G NERO 6.7" 6GB RAM 128GB Scontato a 320,00€ ( EUR 349,99 )

MOTOROLA MOTO G5 PLUS 5G BLUE 6.7" 4GB/64GB Scontato a 190,00€ ( EUR 359,90 )

OPPO

OPPO A72 TWILIGHT BLACK 128GB ROM 4GB RAM DUAL SIM ANDROID Scontato a 149,99€ ( EUR 324,99 )

OPPO RENO 4 Z 5G INK BLACK 128GB 8 GB RAM Scontato a 269,90€ ( EUR 399,90 )

OPPO A91 NERO BLACK 128GB ROM 8GB RAM DUAL SIM 24 Scontato a 220,00€ ( EUR 249,90 )

OPPO A73 NEON Scontato a 229,99€ ( EUR 269,90 )

SAMSUNG

SAMSUNG A12 GALAXY BIANCO DUALSIM 4 RAM 128GB GARANZIA 24 MESI ITALIA Scontato a 157,00€ ( EUR 349,99 )

SAMSUNG A12 GALAXY NERO DUALSIM 4 RAM 128GB GARANZIA 24 MESI ITALIA Scontato a 157,00€ ( EUR 349,99 )

SAMSUNG GALAXY A41 NERO BLACK 64 GB ROM 4 GB RAM DUAL SIM ITALIA Scontato a 178,00€ ( EUR 349,99 )

SAMSUNG S21 PLUS G996 PHANTOM SILVER BIANCO 5G 256GB Dual Sim Garanzia Italia Scontato a 879,00€ ( EUR 1.100,00 )

XIAOMI

XIAOMI REDMI NOTE 9T 5G NIGHTFALL BLACK 128GB ROM 4GB RAM DUAL SIM Scontato a 209,99€ ( EUR 259,90 )

XIAOMI CELLULARE MI 9C TWILIGHT BLU Scontato a 125,99€ ( EUR 149,99 )

XIAOMI REDMI NOTE 9 GREY DUAL SIM 4GB RAM 128GB ROM 4G LTE DISPLAY 6.53" ITALIA Scontato a 159,00€ ( EUR 189,00 )