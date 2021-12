Arezzo: I giorni della Meraviglia colorano il capoluogo toscano

Dicembre, il periodo più magico dell’anno è arrivato, la magia invade le strade, il profumo dei dolci e dei prodotti tipici si alza dai mercatini di Natale e le luci che colorano i vicoli riescono a portare un po’ di tranquillità anche in un periodo come questo.

La città di Arezzo racchiude nelle sue antiche strade la magia dell’arte e della bellezza e unita all’atmosfera natalizia il connubio che si crea è meraviglioso.

Ed è proprio qui che nascono “I Giorni della Meraviglia”

“I Giorni della Meraviglia”che animano Arezzo

“I Giorni della Meraviglia” sono un evento che fino al 9 gennaio riempiranno la città di eventi artistici e culturali trasformando uno dei centri storici più belli d’Italia.

In occasione di Capodanno si terrà il festival dedicato all’arte di figura che vedrà l’esibizione di Teodor Borisov, indiscusso maestro delle marionette a filo, che grazie al suo linguaggio visivo e sensoriale è in grado di costruire storie e atmosfere magiche; la sua performance precederà l’apertura della “Fiera Antiquaria”, uno degli eventi dedicato all’antiquariato più grandi e importanti del paese.

Un punto di vista diverso sulle meraviglie

Al Prato, l’immensa area verde che domina la città, la ruota panoramica continuerà ad offrire ai suoi ospiti una vista di Arezzo mai goduta prima, la sua altezza infatti consente di vedere dall’alto tutto il centro cittadino.

Ai suoi piedi invece il “Mercato delle Meraviglie” offrirà ai visitatori delizie gastronomiche tipiche e oggetti di fine artigianato.

C’è anche spazio per gli sportivi più tecnologici, saranno infatti installati due simulatori dedicati al Rally e alla F1.

Spostandosi in Piazza San Giacomo e in Piazza Risorgimento si potranno trovare i mercatini tradizionali, che con i loro prodotti e le loro casette in legno regaleranno momenti di magia ai piccini e permetteranno ai grandi di acquistare gli ultimi regali.

Grande spazio anche alle mostre che vedono protagonisti i presepi, visitabili in tutte le chiese della città, protagonista il presepe meccanico situato nella parrocchia in Piazza della Badia.

“I Giorni della Meraviglia” fanno parte dell’evento “Arezzo Città del Natale” voluto dal Comune che si è affidato alla Fondazione Arezzo Intour(D.M.O pubblico privata nata per gestire la destinazione turistica di Arezzo) che ha riunito molte associazioni culturali, aziende e artisti sotto l’obiettivo comune di creare qualcosa di meraviglioso che portasse un po’ di serenità durante questo periodo.

Sul sito Arezzo Città del Natale potrete trovare tutte le informazioni e il calendario completo di tutti gli eventi.