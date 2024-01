Servizio a Tutele Graduali, che cos'è e come funziona

Il Servizio a Tutele Graduali (STG) è un servizio predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per accompagnare il passaggio al mercato libero dell'energia elettrica dopo la fine del mercato tutelato, fissata al 10 gennaio 2024 per le famiglie e al 1° luglio 2024 per le microimprese e le piccole imprese.

A cosa serve il Servizio a Tutele Graduali

Il Servizio a Tutele Graduali garantisce la continuità di fornitura di energia elettrica ai clienti che non hanno scelto un fornitore del mercato libero entro la data di scadenza del mercato tutelato.

In pratica, ai clienti domestici non vulnerabili, alle microimpresi e alle piccole imprese che non hanno ancora scelto un fornitore del mercato libero, l'ARERA assegnerà automaticamente un nuovo fornitore nel Servizio a Tutele Graduali.

Come funziona il Servizio a Tutele Graduali

Il Servizio a Tutele Graduali si basa su un meccanismo di gare ad asta. ARERA assegna a ciascun fornitore una determinata area territoriale e un determinato numero di clienti.

I fornitori che partecipano alle gare devono offrire le seguenti condizioni:

Un prezzo per l'energia elettrica in linea con i prezzi di mercato

per l'energia elettrica in linea con i prezzi di mercato Un servizio di qualità, con la possibilità di contattare il fornitore per informazioni e segnalazioni

Vantaggi e svantaggi del Servizio a Tutele Graduali

Il Servizio a Tutele Graduali offre ai clienti i seguenti vantaggi:

La continuità di fornitura di energia elettrica

di fornitura di energia elettrica La possibilità di scegliere il fornitore nel mercato libero in un momento successivo

Tuttavia, il Servizio a Tutele Graduali ha anche alcuni svantaggi:

I prezzi dell'energia elettrica possono essere più alti rispetto al mercato libero

dell'energia elettrica possono essere rispetto al mercato libero I servizi offerti dai fornitori possono essere meno completi rispetto al mercato libero

Come scegliere il fornitore nel mercato libero

Il Servizio a Tutele Graduali è un servizio importante, che garantisce la continuità di fornitura di energia elettrica ai clienti che non hanno scelto un fornitore del mercato libero.

Tuttavia, è importante ricordare che i prezzi dell'energia elettrica nel Servizio a Tutele Graduali possono essere più alti rispetto al mercato libero. Per risparmiare, è consigliabile quindi scegliere il proprio fornitore nel mercato libero in anticipo.

Per scegliere il fornitore giusto, è importante, però, confrontare le offerte disponibili. E' possibile farlo online, utilizzando un comparatore di tariffe, o rivolgendosi a un consulente energetico.

