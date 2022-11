Il caffè è un piacere irrinunciabile. Ecco come averne sempre a disposizione

Il caffè è una delle bevande più apprezzate dagli italiani e per tradizione accompagna le persone durante tutto il giorno.

Proprio per questo, non può mai mancare nella propria abitazione una buona scorta della miscela preferita nel formato più adatto alle proprie esigenze.

Oggi esistono infatti comode soluzioni per ordinare direttamente dell'ottimo caffè, rivolgendosi agli e-commerce.

Tra questi c’è l’Emporio del Caffè che, come si evince dal nome, dispone di un’ampia selezione dei migliori caffè in cialda, capsula, macinati, in grani (e non solo), acquistabili online.

Attiva già da dieci anni, l’Azienda è costituita da una squadra giovane e motivata, che dedica grande attenzione verso i propri clienti, concetto ben espresso dal claim aziendale "...oltre ogni tua aspettativa".

Un nuovo sito tutto da scoprire

In accordo con la sua filosofia, Emporio del Caffè cerca, costantemente, di soddisfare le esigenze degli utenti; ed è proprio per offrire loro la miglior esperienza di navigazione e acquisto possibili che ha recentemente rinnovato il look del sito, rendendolo ancora più intuitivo e facile da usare.

Le pagine sono state studiate per poter suddividere in maniera chiara e intuitiva le varie miscele e i diversi formati di caffè, così da trovare velocemente ciò che serve.

Nella home page è presente un pratico slider per trovare il formato di caffè preferito, ed è possibile cercare la marca desiderata.

Inoltre, si può verificare quale tra le miscele presenti sul sito sia compatibile con la propria macchina per il caffè.



E' stata integrata la funzionalità WebApp, che permette di sfruttare i servizi offerti da una comune app in maniera facilitata: si può, infatti, scaricare comodamente dal sito di Emporio del Caffè senza problemi di compatibilità e occupa pochissimo spazio sullo smartphone.

Per saperne di più, è disponibile la pagina dedicata alle nuove funzionalità.

Mai più senza caffè con l’abbonamento

La convenienza è un fattore cui Emporio del Caffè presta grande attenzione. Per questo, sul sito sono sempre presenti sconti e promozioni.

Inoltre, fare scorta diventa ancora più conveniente, dato che sono sempre attive riduzioni legate alla quantità: più prodotti si acquistano e minore sarà il prezzo della singola confezione.

Sempre in tema di risparmio, è stata introdotta un’interessante opportunità per non rimanere mai senza caffè: la possibilità di sottoscrivere un abbonamento.

Si può scegliere di ricevere i prodotti preferiti, nella quantità scelta, a cadenza mensile o bimestrale (il piano è selezionabile all’interno del ‘carrello’).

In questo modo non ci si deve più preoccupare di rimanere senza caffè e, in più, si risparmia. Grazie all’abbonamento, infatti, si ha diritto ad uno sconto del 5% fisso sul totale del proprio acquisto.

E se dovessero cambiare le esigenze, non ci sono problemi: è sempre possibile modificare gli articoli selezionati, o disdire il proprio abbonamento in qualsiasi momento (si può fare autonomamente dal proprio profilo).



Farsi sorprendere da ciò che l’Emporio del Caffè ha da proporre è facile: per scoprire novità e promozioni, è possibile visitare il sito, la pagina Facebook oppure quella Instagram.