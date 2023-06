Le meraviglie storiche e architettoniche dell’Abruzzo

Il ricco patrimonio di beni appartenenti al demanio culturale in Italia è in grado di provocare alla vista una reazione di inaspettata meraviglia.

E il territorio dell’Abruzzo ne ospita sicuramente una parte molto rilevante.

È qui per esempio che ha sede uno degli esempi più grandiosi e meglio conservati di architettura militare cinquecentesca: il Castello Cinquecentesco, detto anche Fortezza spagnola a l'Aquila. Un vero e proprio gioiellino, sfortunatamente ancora oggetto di un intervento di restauro in seguito al sisma del 2009, e quindi non visitabile se non nella porzione del Bastione Est.



Un'icona del patrimonio culturale abruzzese

All’interno del Castello Cinquecentesco ha sede il Museo Nazionale d'Abruzzo, il principale della regione per importanza storica e architettonica nonché uno dei maggiori attrattori nel panorama culturale e turistico in zona. Per rispondere alle numerose richieste di visite e garantire la fruizione del Museo, è possibile dal 2015 godere dei capolavori delle collezioni all’interno della nuova sede, all’Ex Mattatoio (in Via Tancredi da Pentima). Con numeri record registrati lo scorso anno (+800%) e una grande affluenza di visitatori durante la primavera di quest'anno, il Museo Nazionale d'Abruzzo è stato inserito tra i 15 musei più visitati d'Italia durante la Pasquetta.



Il Mammut del Castello

Un vero e proprio orgoglio, tuttora conservato nel Bastione Est del Castello Cinquecentesco, è il Mammut, un imponente scheletro di Mammuthus meridionalis, rinvenuto nel 1954 nei pressi di Scoppito, vicino L'Aquila.

Da luglio sarà possibile vedere da vicino il Mammut secondo un calendario più ampio rispetto agli anni precedenti. Inoltre, il mese di agosto vedrà l'apertura del Museo ogni giorno, ad eccezione del lunedì. Un'opportunità unica per ammirare questa preziosa testimonianza risalente a 1.300.000 anni fa.

“Abbiamo voluto riproporre le aperture estive del Mammut, pur con tutti i problemi legati alla presenza di un cantiere, per non far dimenticare che il fossile è parte delle collezioni del Museo Nazionale d’Abruzzo e che la nostra casa è il Castello Cinquecentesco dell’Aquila” ha dichiarato Federica Zalabra, direttore delegato del Museo.

Ma c’è di più: il biglietto del Mammut offrirà la possibilità di visitare anche la sede del MuNDA (Museo Nazionale d'Abruzzo) all'ex Mattatoio, di fronte alle famose 99 cannelle. Qui è esposta la mostra "Il Maestro di Campo di Giove. Ricomporre un capolavoro", curata da Federica Zalabra e Cristiana Pasqualetti, che propone un allestimento inedito con apparati virtuali, pannelli didattici, pannelli tattili e QR Code per approfondimenti tematici. Questa mostra espone per la prima volta il patrimonio illecitamente sottratto 121 anni fa a Campo di Giove, permettendo così di rivivere il più grande ciclo narrativo dedicato a Sant’Eustachio del XIV secolo.





Mammut del Castello: info e biglietti

Il calendario delle aperture del Mammut al Castello Cinquecentesco prevede orari di visita dalle 9.30 alle 19.30, con chiusura della biglietteria alle 19.00.

Le aperture sono previste per i giorni 1 e 2 luglio, 8 e 9 luglio, 15 e 16 luglio, 22 e 23 luglio, 29 e 30 luglio (tutti i sabati e le domeniche di luglio), e tutti i giorni (escluso il lunedì) per tutto il mese di agosto.

A settembre, invece, l'apertura è prevista per i giorni 1, 2 e 3.

Per i gruppi superiori alle 20 persone è necessaria la prenotazione obbligatoria inviando una mail a mn-abr.urp@cultura.gov.it.

I prezzi dei biglietti per accedere al Mammut del Castello sono di 5 € per il biglietto intero, 3 € per il ridotto e gratuito per i minori di 18 anni.

Inoltre, l'ingresso sarà gratuito il 2 luglio, il 6 agosto e il 3 settembre in occasione della #domenicalmuseo.

Parallelamente, la sede del MuNDA in via Tancredi da Pentima (ex Mattatoio) sarà aperta nei consueti orari, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 19.30, con ultima entrata consentita alle ore 19.00.

Per maggiori informazioni e per essere aggiornati sulle attività del Museo, è possibile visitare il sito web del museo e le pagine social del MuNDA Facebook e Instagram.