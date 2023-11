Il Natale a Gubbio è una cosa seria: torna l’evento più atteso da tutto l’anno

Una città del Natale a tutti gli effetti. Parliamo di Gubbio e del suo cambiamento di volto durante il periodo natalizio: la città umbra infatti non è solamente uno dei luoghi più incantevoli presenti nell’intero territorio nazionale, ma un vero e proprio luogo dedicato al Natale e alla sua atmosfera magica.

Il calore e l’accoglienza delle feste ben si accompagnano alla sua storia straordinaria. Una storia che nasce dal Medioevo, le cui illustrazioni ben testimoniano quello che Gubbio è tuttora: uno spazio urbano pervenutoci miracolosamente integro nel suo impianto e nei suoi manufatti monumentali, pubblici e quotidiani. Chiese, conventi, palazzi pubblici e palazzi privati, mura, piazze, strade, fontane e poi case botteghe, orti e giardini si alternano in un tessuto straordinario e perfettamente conservato.

Gubbio: un viaggio nell’arte

Visitare Gubbio vuol dire immergersi nell’arte. Un’arte che si può rintracciare a partire dal fulcro della città, Piazza Grande, sulla quale si affacciano i palazzi più importanti, tra cui il Palazzo dei Consoli, ora sede dell’interessantissimo museo civico. In soli cinque minuti è possibile arrivare al Duomo della città: la Cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo, un bellissimo esempio di chiesa romanica, in grado di accogliere quadri e affreschi rinascimentali e medioevali. Accanto alla Cattedrale spicca il Palazzo Ducale, con i suoi interni che si dipanano in maestose sale ma anche in piccoli, preziosi angoli come lo “Studiolo” del Duca Federico da Montefeltro, una stanza da studio completamente intarsiata in legno con immagini simboliche.

Ma a Gubbio si possono anche visitare le numerose mostre d’arte organizzate in città: ad esempio “Un giovane Raffaello a bottega” nella Chiesa di Santa Maria dei Laici. Qui vi si può trovare il Gonfalone del Corpus Domini, scoperto circa vent’anni fa nella Chiesa di Santa Maria al Corso: esso è oggetto da oltre tre lustri di un vivace dibattito tra gli studiosi di Raffaello, riguardo all'attribuzione all'artista dell'opera devozionale.

Nelle sale espositive delle Logge dei Tiratori, sempre in Piazza 40 Martiri, sono situate altre due prestigiose mostre, una dedicata allo scultore contemporaneo Leoncillo e l’altra dal titolo “I Macchiaioli. La pittura en plein air tra Francia e Italia” con oltre 70 opere di artisti di questa influente corrente pittorica. Infine, molto importante è anche il ritorno di “Imagina” – Biennale di Gubbio di arte contemporanea nelle sedi di Palazzo Ducale e Palazzo dei Consoli.

Il Natale a Gubbio

A Natale Gubbio può sfoggiare con grande orgoglio una vera e propria perla da Guinness World Record: l’Albero di Natale più grande del mondo. Realizzato sulle pendici del monte Ingino, che sovrasta l’intera città, esso è costituito da oltre 300 sorgenti luminose di vario colore, in grado di realizzare un effetto cromatico assolutamente particolare ed unico, collegate tra loro da circa 8.500 mt di cavi elettrici.

Come accade ormai da diversi anni, per ottenere un maggior coinvolgimento si può aderire all'iniziativa “Adotta una luce” : si potrà dare il nome di una persona cara ad una luce dell'Albero e la piccola offerta richiesta la terrà accesa per tutto il periodo del Natale . Tutte le informazioni in merito si trovano sul sito apposito.

L'Albero verrà acceso dal 7 dicembre al 6 gennaio e rimarrà illuminato dal tramonto a tarda notte per tutto il periodo natalizio, fino al week end successivo al 6 gennaio, quest’anno fino al 7 compreso.

Il presepe a grandezza naturale e i mercatini di Natale

Dall’8 dicembre al 6 gennaio sarà possibile assistere al tradizionale Presepe a grandezza naturale per le vie dello storico quartiere di San Martino. L'idea, nata spontaneamente per iniziativa di un gruppo ristretto di famiglie, nel tempo è riuscita a coinvolgere un numero crescente di persone, soprattutto giovani.

L’ingresso al presepe è libero: eventuali offerte vengono interamente impiegate per gli allestimenti successivi. Per maggiori informazioni su questo evento è possibile contattare l’organizzazione via mail: laviadelpresepegubbio@gmail.com

Non mancherà neppure il Presepe vivente, messo in scena dall’Associazione Quartiere di San Pietro nei pomeriggi dell’8, 9 e 26 dicembre.

Ovviamente non è Natale senza i tradizionali mercatini: anche quest’anno si terranno in piazza 40 Martiri, dal 25 novembre al 7 gennaio. Ecco tutte le date e gli orari: 25-26 novembre; 2 – 3 dicembre; dal 7 al 10 dicembre; 16-17 dicembre; dal 23 dicembre al 7 gennaio dalle 9.30 alle 19.30.

ChristmasLand: un viaggio straordinario

Quanto accennato, assieme a tante altre installazioni incentrate su un tema natalizio specifico, fanno parte di ChristmasLand, un percorso emozionante e irripetibile pensato per tutti coloro che vogliono farsi coinvolgere dalla magia del Natale e dalle mille luci della festa, siano essi adulti o bambini.

Circa 700 metri quadrati di spazio espositivo all’interno di un antico palazzo nobiliare in cui farsi trasportare da numerose esperienze natalizie: dal Villaggio innevato degli Elfi, luogo in cui la luce, le fluorescenze e i colori sono i protagonisti, all’incontro con Babbo Natale e la sua slitta. E poi ancora: una prelibatissima degustazione di cioccolato, la Grande Ruota del Polo Nord con vista su tutta la città di Gubbio e un trenino turistico che farà immergere i suoi passeggeri direttamente nella magia del Natale!

È possibile acquistare il proprio biglietto per ChristmasLand in prevendita su Ticketone. L’intero è di 8€, il ridotto (per bambini dai 4 ai 12 anni) è di 4€. Ai gruppi, con un minimo di 25 persone, è previsto un biglietto a 6€.