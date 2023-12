Natale 2023: eventi e appuntamenti gratuiti

Abbiamo atteso questo momento sin dalla fine dell’estate. Anche quest’anno torna il Natale e promette di essere ancora più scoppiettante del solito.

Con il Natale tornano tutti gli appuntamenti a esso dedicati, sia dentro casa, con le ricche tavolate in famiglia, l’Albero da addobbare, il Presepe e i regali da scambiare a mezzanotte; sia fuori casa, con le gite in gruppo ai Villaggi Natalizi e le visite ai Mercatini.

Un appuntamento natalizio imperdibile

Tra gli eventi presenti su tutto il territorio nazionale, ne spicca uno ricco di appuntamenti gratuiti per grandi e piccini. Si tratta del “Christmas Festival”, che torna al Città Sant’Angelo Village Outlet, vicino Pescara.

Fino al 14 Gennaio 2024, saranno infatti ben 11 gli appuntamenti con l’intrattenimento, oltre alla Casa di Babbo Natale, che aprirà l’8 Dicembre, un luogo magico dove poter incontrare Babbo Natale e scattarsi una foto con lui. Uno spazio accogliente e dedicato – all’unità 125 – ospiterà inoltre i Laboratori Creativi dell’Ufficio Postale di Santa Claus, dedicati ai più piccoli.

Christmas Festival: il calendario degli eventi

Ma le sorprese non finiscono qui: il 9 Dicembre sarà la data dell’attesissimo Lucilla Show una vera chicca per i bambini e le bambine. Il 10 Dicembre, invece, un po’ di Spagna colorerà l’outlet con i fantastici Artisti della Rambla: 9 mimi figuranti che si esibiranno per la prima volta in esclusiva in Italia, interpretando incredibili statue viventi e coinvolgendo grandi e piccini in un'esperienza unica.

Due grandi parate sono previste il 16 Dicembre con le Principesse d’Inverno e il 23 Dicembre con la Golden Parade.

Il palinsesto del Christmas Festival proseguirà con i Meet&Greet: appuntamenti con le mascotte ufficiali dei Puffi (17 Dicembre) e Pocoyo (7 Gennaio), con il creator digitale Rimoldigno accompagnato da papà Rimo (30 Dicembre).

Grande attesa anche per la celebrità del 6 gennaio: la Befana, che arriverà come da tradizione il 6 Gennaio per incontrare tutti i bambini ed ascoltare i loro desideri.

Ma il palinsesto di eventi chiude definitivamente il 14 Gennaio con il firmacopie dei famosissimi youtuber diEFFE Bros: un appuntamento imperdibile per i tantissimi fan! Un’opportunità per chiudere alla grande le feste e tornare alla quotidianità… sognando il prossimo Natale!

Ovviamente, essendo Natale, non va tralasciata la “caccia ai regali” e lo shopping: un’ampia offerta da parte di tantissimi store, dove trovare l’idea giusta per tutti e alla convenienza dei prezzi outlet. Per cercare il proprio punto vendita di riferimento, è possibile consultare il sito di Città Sant’Angelo Village Outlet.

Città Sant’Angelo Village Outlet: info e contatti

L’outlet è situato in Via Moscarola - 65013 Città Sant'Angelo (PE) Uscita Autostrada A14 Pescara Nord. Per avere maggiore informazioni in merito agli eventi natalizi o in generale è possibile consulatare il sito web scrivere a info@cittasantangelovillage.com oppure telefonare al numero +39.085.950302.

Gli orari dell’outlet sono i seguenti: per quel che riguarda i negozi e i bar, da lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00, sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 21.00. L’infopoint è aperto da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 19.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00.

In occasione delle festività ci saranno giornate di apertura con orari straordinari.

La Food Court è aperta sette giorni su sette dalle 10.00 a 24.00