Quale università scegliere? Alcuni consigli utili

La scelta del percorso universitario è una decisione importante, in grado di influenzare il futuro professionale e personale di una persona.

Affinché venga effettuata con consapevolezza e sia la più consona al raggiungimento degli obiettivi individuali, è bene che lo studente inizi un percorso di valutazione delle proprie aspettative e dei propri obiettivi e che possa reperire tutte le informazioni utili per orientarsi tra le opzioni disponibili.

Un buon punto di partenza è capire verso cosa si è più predisposti e interessati, ad esempio dando la priorità alle materie di studio preferite: un corso di laurea in linea con i propri interessi e le proprie attitudini, infatti, rende più motivati e contribuisce al raggiungimento della soddisfazione negli studi.

Da tenere in considerazione ovviamente anche la carriera che si vorrebbe seguire.

Fatte le dovute valutazioni, è necessario informarsi in modo da poter scegliere in maniera consapevole un ateneo in grado di soddisfare tali richieste e in linea con le proprie esigenze, che abbia una valida offerta formativa.

Proprio per supportare i ragazzi in questo momento decisivo, l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha organizzato un Open Day in presenza.

L’evento avrà luogo il 6 luglio, a partire dalle ore 15.00, in via Columbia 2 (presso la Facoltà di Economia).

Open Day, un aiuto per scegliere il proprio percorso universitario

Durante l’Open Day del 6 luglio, sarà possibile conoscere l’Ateneo, seguire le presentazioni dell’offerta formativa completa di ognuna delle 6 Aree (Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali), nonché di tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico.

Docenti e tutor dei diversi corsi di studio saranno presenti per offrire maggiori informazioni a riguardo.

Inoltre, durante l’evento, saranno disponibili desk informativi e un ricco programma di seminari e laboratori, tenuti presso le aule dedicate alle aree. Puoi trovare tutti i dettagli alla pagina dedicata.

L’evento si concluderà con un aperitivo di saluto con docenti e studenti dei corsi che sarà un’ulteriore occasione per conoscere la vita universitaria.

Per partecipare all’Open Day, è necessaria la prenotazione, da effettuare tramite il form presente sul sito.

Un Ateneo a misura di studente

L'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è un Ateneo giovane, dinamico, moderno e aperto al mondo; è in continuo aggiornamento per offrire una formazione completa e al passo coi tempi, senza trascurare le esigenze degli studenti.



Attivo dal 1982, l’Ateneo ha un’impostazione basata sul modello dei campus anglosassoni.

Oltre ad assicurare una didattica di elevata qualità, viene dedicata particolare attenzione a temi quali la ricerca, lo sviluppo sostenibile e l’internazionalizzazione dell’offerta formativa.

L'Università, inoltre, si impegna a garantire il diritto allo studio e a premiare il merito, con l’esonero dal pagamento delle tasse per gli studenti che fanno parte di nuclei familiari con ISEE fino a 26.000 euro e per gli studenti che hanno conseguito il massimo dei voti all’esame di maturità.

Soddisfazione negli studi e successo nel mondo del lavoro

Anche le statistiche testimoniano la qualità dell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; infatti l’ultimo Rapporto 2023 di AlmaLaurea sul profilo e la condizione occupazionale dei laureati, presentato lo scorso 12 giugno a Palermo, ha restituito dati confortanti.

Il tasso di occupazione dei giovani, a un anno dal conseguimento della laurea presso “Tor Vergata”, è pari all'82%: un risultato che colloca l’Università al primo posto tra gli atenei generalisti nel centro-sud Italia.

Da sottolineare, inoltre, che neolaureate e neolaureati, spesso già dopo un solo anno, ottengono forme contrattuali stabili e una retribuzione più elevata rispetto alla media dei colleghi che si sono laureati presso i grandi atenei del centro-sud.

Ciò spiega perché l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” viva una costante crescita, anche nel numero di iscritti. Dato confermato dal recente monitoraggio degli immatricolati condotto dal MUR, che sottolinea come “Tor Vergata” sia tra gli atenei in maggiore crescita, con un numero di immatricolati in aumento per il quarto anno consecutivo nonostante il recente periodo pandemico.

Un risultato soddisfacente, che spinge, però, l’Ateneo a continuare ad impegnarsi per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

“Tor Vergata” tra studio e sport

Tra i servizi offerti non mancano le attività sportive, gestite dal Cus Roma “Tor Vergata”; ma lo sport è presente anche all’interno dell’offerta didattica. L’Ateneo, oltre ad aderire al Programma “Doppia Carriera”, che riconosce agli studenti-atleti agevolazioni di carattere economico e didattico, può contare su un Corso di Laurea in Scienze Motorie e su un indirizzo del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza in “Diritto della salute e dello sport”, attivato in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.

Per maggiori informazioni, e per rimanere aggiornati riguardo a tutte le novità e le iniziative in programma, è possibile visitare il sito dell'orientamento dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, la pagina Facebook e il profilo Instagram.