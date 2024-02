Orientamento e supporto nella ricerca del lavoro: il servizio post-laurea dell'ateneo

Il post-laurea è uno dei momenti più problematici dell’intero percorso formativo di uno studente. L’approccio dei giovani con il mercato del lavoro – oggi più complesso, articolato e competitivo che mai – può infatti rappresentare un momento di grande spaesamento. A maggior ragione, come spesso accade, se gli studenti devono affrontare questa transizione tra mondo accademico e del lavoro senza un adeguato supporto concreto.

Orientamento personalizzato

Proprio per aiutare gli studenti durante questo delicato passaggio tra due universi così differenti, Università degli Studi Guglielmo Marconi ha implementato il Career Service, un servizio dedicato ai laureati dell’ateneo che offre sia un supporto all’orientamento, sia progetti volti a sviluppare competenze spendibili sul mercato del lavoro.

In che modo? Innanzitutto con progetti di orientamento personalizzato portati avanti da un team di esperti dell’ateneo, pronti ad aiutare gli studenti a focalizzare i propri interessi e a valorizzare le proprie abilità al fine di tradurle in opportunità professionali.

Inoltre, le numerose collaborazioni di Unimarconi con aziende, enti e professionisti del mondo dell’impresa permettono agli studenti dell’ateneo di partecipare a percorsi di formazione che prevedono stage e programmi di sviluppo professionale.

Recruiting Day e altre opportunità

Sempre nell’ottica del progetto Career Service, l'Università degli Studi Guglielmo Marconi organizza recruiting day ed eventi di networking per creare una connessione profittevole tanto per i neolaureati quanto per gli esperti del mondo dell'impresa, che possono in questo modo scoprire giovani talenti.

E per aiutare gli studenti ad arrivare pronti a questi importanti momenti di networking, Unimarconi offre il proprio supporto anche per la stesura di un CV efficace, della lettera di presentazione e su come prepararsi al meglio per un colloquio di lavoro, così da valorizzare la massimo le proprie qualità.

Recentemente, è stato lanciato il Career Hub by Randstad, che offre sessioni sia in presenza che online con specialisti Randstad per esplorare le opportunità di lavoro proposte dalle imprese locali, fornendo assistenza per iniziare nel modo migliore la propria carriera professionale.

Grazie a questo dialogo continuo e consolidato con il mondo dell’impresa, insomma, Unimarconi offre un supporto costante e concreto per aiutare i propri studenti a mettere in pratica gli insegnamenti appresi durante gli anni di studio.