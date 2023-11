Quando la sicurezza è anche “bella”

Capita spesso che, in ambito domestico, sia difficile associare l’immagine di sicurezza a qualcosa di esteticamente bello. Dai cancelli alle inferriate, gli elementi che rendono più sicura la nostra abitazione, a livello visivo sono considerati degli elementi di disturbo.

Pensiamo alle sbarre che mettiamo a finestre che si affacciano su un grande e luminoso balcone, oppure su di un verde ed accogliente giardino: paradossalmente, pur proteggendoci, appaiono ai nostri occhi quasi come un ostacolo alla nostra libertà.

Tuttavia, se consideriamo uno dei componenti più importanti contro le effrazioni, le porte blindate, esiste un’azienda che all’alta qualità e professionalità, unisce una grande componente estetica, con porte personalizzabili e dalle linee moderne ed accattivanti.

Una storia di oltre 20 anni: passione, esperienza e professionalità

“Il nostro obiettivo è stato quello di entrare nelle case delle persone per apportare innovazione cercando di tenere uno standard di rapporto qualità/prezzo accessibile, raggiungendo la stima di coloro che credono in noi e nel nostro operato, rispettando le dovute tempistiche sia del fornitore che del cliente”.

È nella città di Bonate Sotto, in provincia di Bergamo, che la ditta Preda Saimon Srl continua la sua attività imprenditoriale specializzata nell’installazione, sostituzione e vendita di porte, portoncini e porte blindate insonorizzate, con trasmittanza termica ed abbattimento acustico.

La qualità dei prodotti, la passione per il proprio lavoro e il rispetto per il cliente, sono da sempre simbolo della prestigiosità di tale realtà imprenditoriale, che prende esempio dagli insegnamenti del padre e del fratello di Saimon, già inseriti nel settore.

Attenzione ai dettagli e rispetto del cliente

Il personale qualificato di Preda Saimon Srl opera ogni giorno in maniera scrupolosa, attenta ed educata, rispettando la clientela e le rispettive esigenze. Il lavoro viene svolto a regola d’arte e lo stesso titolare è presente ad ogni installazione, per accertarsi che non si presentino intoppi.

L’obiettivo principale è la soddisfazione delle richieste di ogni cliente, il quale viene accompagnato passo passo nella sua scelta, all’interno di una vasta gamma di colori, forme e materiali. Particolare cura è riservata altresì alla sua vita quotidiana: le tempistiche di installazione cercano di essere più rapide possibili, facendo attenzione a non arrecare disturbo.

La casa di ogni cliente si trasformerà in un personale “caveau”.

Sicurezza e bellezza personalizzata

Ogni porta di Saimon Preda Srl non offre solo la migliore sicurezza di effrazione, ma anche ottimi livelli di protezione e sigillatura (grazie ai suoi prodotti di qualità) che gli permettono anche una maggior resistenza duratura nel tempo.

Il catalogo propone una vasta gamma di porte blindate, che si distinguono tra loro per strutture e sistemi di chiusura. Esistono, ad esempio, porte con le seguenti peculiarità:

cilindro europeo con defender antitrapano;

cilindretto di servizio;

limitatore di apertura;

spioncino;

guarnizione inferiore para aria.

Per ogni cliente, per valorizzare al meglio la propria abitazione e renderla il più possibile in armonia con la propria casa, può esprimere la propria preferenza in merito al colore del telaio (nero, bianco, argento o acciaio), l'essenza dei pannelli di cui ne sono rivestite (alluminio, legno, pvc), lo stile classico o moderno, le maniglie di vario materiale e colore (ottone, bronzo, alluminio, acciaio).

Ogni dettaglio sarà curato con scrupolosa attenzione e ogni personalizzazione darà un tocco personale a una dimora accogliente, bella e sicura.

Per ricevere maggiori informazioni tecniche e richiedere un eventuale preventivo, è possibile consultare il sito internet www.porteblindatebergamo.com.