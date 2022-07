Migliore è il riposo, maggiore è la produttività

Il mondo in cui viviamo corre sempre più veloce ed è finalmente tornato il momento di essere attivi e produttivi! Dopo gli ultimi anni in cui tutta la collettività ha dovuto rallentare, fermarsi sembra non essere più un’opzione percorribile.

In ambito lavorativo ma anche in quello domestico o sociale, le aspettative riposte dalla società verso ogni singolo individuo e verso sé stessi, non fanno che aumentare, ma una cosa è certa: per essere in forma e attivi durante la giornata è necessario aver riposato bene la notte.

Con la pandemia, un numero ingente di italiani ha riscontrato enormi difficoltà a riprendere un ciclo del sonno regolare. Basti pensare al cambiamento radicale delle abitudini di vita quotidiana, una routine totalmente sconvolta e passata interamente, per un periodo prolungato, all’interno delle mura domestiche. L’impatto sulla qualità del sonno è stato notevole con un aumento del 58% di casi di insonnia e dati che dimostrano come il 46% degli individui dorma meno durante la notte rispetto al passato. Questo trend ha fatto sì che, ad oggi, sia cresciuta non solo la vendita di prodotti nel settore bedding, ma anche l’attenzione riservata alla scelta di materassi di qualità. Per far sì che le esigenze degli italiani vengano soddisfatte in questo particolare periodo, è necessario che anche le aziende si adoperino per rispondere alle necessità sempre più peculiari delle famiglie e dei singoli, che vanno dai benefici ortopedici, pensiamo ad esempio ai trattamenti dei dolori a schiena e cervicale, spesso causati da una scorretta postura, a questioni puramente estetiche e di arredamento.

In tale contesto, è fondamentale rivolgersi a specialisti nel settore e Veradea risulta essere la soluzione vincente. Situata nel centro della capitale, è un’azienda leader nel settore, che vanta un management con più di 30 anni di esperienza ed un centro di produzione nel sud Italia, in grado di realizzare prodotti innovativi di massima qualità ad un prezzo di fabbrica, con materie prime di altissimo livello.

Professionalità e competenza al servizio dei consumatori

Contraddistinta da recensioni con il punteggio più alto tra le principali aziende di materassi, Veradea opera ricercando costantemente i migliori materiali e la cura dei dettagli, con l’obiettivo di realizzare pezzi unici che rispondano a qualsiasi esigenza. La grande attenzione riservata ai propri clienti traspare dai numerosi servizi dedicati: consegna gratuita, personalizzazione delle dimensioni dei materassi, eventuale cambio e reso, 100 notti di prova, 10 anni di garanzia, pagamento rateale a tasso zero, servizio clienti 7 giorni su 7, ritiro e smaltimento del materasso usato. Il tutto è affiancato da una politica aziendale virtuosa e sostenibile.

Garantire un riposo sano e confortevole che sia inoltre accessibile a tutti è la missione principale di questa realtà imprenditoriale, che punta sull’abbattimento di costi superflui attraverso un’organizzazione produttiva snella e veloce.

Una collezione tutta da scoprire

Il reparto di Ricerca e Sviluppo di Veradea si occupa da sempre di individuare soluzioni innovative per rispondere alle richieste dei consumatori. La nuova collezione, appena uscita sul mercato, raccoglie 5 nuovi materassi certificati Dispositivo Medico di Classe 1, antibatterici, antiallergici e provvisti di certificazione OEKO TEX®.

Ciascun prodotto presenta caratteristiche differenti, ma è accomunato da una superficie in memory gel termoregolante, che assicura la temperatura ideale sulla pelle durante tutte le stagioni dell’anno. Dai peculiari colori bianco e blu petrolio, forme geometriche e tessuti 3D, i nuovi materassi si caratterizzano per il look moderno ed elegante. Il rivestimento è altamente traspirante, antiacaro e anallergico.

Materasso Giusto : alto 20 cm, sostiene il corpo in maniera ottimale grazie ai due strati che lo compongono, memory foam e memory gel termoregolante. Il rivestimento in microfibra consente la dispersione di umidità, evitando la proliferazione di batteri e acari, è sfoderabile e lavabile in lavatrice.

Materasso Memory Gel: alto 25 cm, abbina a freschezza e comfort, il perfetto allineamento della colonna vertebrale e il giusto sostegno per ogni punto del corpo. Lo strato di 4 cm in memory gel regala un effetto massaggiante e la struttura in foam dei restanti 21 cm assicura un sostegno ortopedico. Il rivestimento è sfoderabile e lavabile in lavatrice.

La sua evoluzione, il Memory Gel TOP , con topper integrato, aggiunge 3 ulteriori cm di spessore, garantendo ancora più sostegno per il corpo. Con una superficie soffice e confortevole, contribuisce ad eliminare ogni tensione e affossamento nei punti di pressione.

Materasso Ibrido: molle insacchettate singolarmente e contenute in un Box System in memory foam ad alta densità, garantiscono resistenza a urti o pressioni. La combinazione del sistema di molle e del memory gel termoregolante rende il materasso particolarmente avvolgente e adattabile a qualsiasi tipologia di corporatura, dai bambini agli adulti. L'Ibrido TOP alto 28 cm, presenta un topper integrato che contiene un ulteriore strato di memory foam per amplificare la sensazione di benessere e comfort per il corpo. La sua particolare struttura contribuisce ad eliminare ogni tensione e affossamento nei punti di pressione.

In aggiunta ai materassi, il Cuscino Unico è ideale per prevenire e alleviare dolori cervicali e legati alla postura. Realizzato con due tipologie di memory foam, è fresco e traspirante, antiacaro e anallergico, indeformabile nel tempo.

Una nuova modalità d’acquisto

Da sempre inserita nella realtà digitale grazie al suo e-commerce, Veradea ha introdotto i Digital Store nell’esperienza di acquisto di ogni potenziale cliente. Mobili di design e arredi curati con punti luce e quadri sistemati ad hoc: che si tratti di un virtual tour (prenotabile comodamente da casa direttamente dal sito internet) o di un’esperienza fisica, entrare nei Digital Store Veradea trasmette la piacevole sensazione di trovarsi in una zona notte confortevole e accogliente. Il format di negozi intelligenti Veradea permette di creare una sinergia ancora più forte tra il brand, il prodotto e le persone. L’ordine in store viene finalizzato sul sito web e il materasso, realizzato just in time per il cliente, parte direttamente dalla fabbrica e arriva in consegna già nelle prime 48 ore, a seconda del modello.

I Digital Store di Veradea si trovano principalmente a Roma ma presto verranno aperti in altre città italiane e il progetto è quello di espandersi in poco tempo anche in Europa.

Gli store di Roma sono dislocati in alcune delle zone più frequentate della città:

Via dei Prati Fiscali 142-144

Viale Libia 128

Via Tuscolana 887/A

Via Francesco Grimaldi 98