Roma e il cinema: un legame indissolubile

Roma e il cinema sono due realtà che si amano, si affascinano, si raccontano e si immaginano. La città eterna è stata il set di molti film che ne hanno mostrato le luci e le ombre, le bellezze e le contraddizioni, i personaggi e le atmosfere. D’altro canto la ricchezza storica, artistica e culturale di Roma offre una varietà di scenari e di suggestioni unici al mondo. La città è un museo a cielo aperto, che racconta secoli di storia attraverso i suoi monumenti, le sue chiese, le sue piazze e i suoi vicoli. Con uno sfondo così meraviglioso e completo, il cinema romano ha saputo rinnovarsi nel tempo, affrontare temi attuali e controversi, dialogare con altri linguaggi artistici ed esplorare nuove forme di narrazione.

Non solo film e attori, ma anche incredibili voci

La capitale del Bel Paese ha dato i natali non solo ad attori e opere cinematografiche di notevole importanza, ma anche ad una professione, nata probabilmente come una forma artistica, ma ormai affermata e riconosciuta come patrimonio nazionale: il doppiaggio italiano. È infatti un’arte che richiede talento, passione e tecnica e che rende immortali le voci che ci accompagnano sul grande schermo, segnando l’intrattenimento, le emozioni e le vite di tutti gli spettatori. Chiunque, almeno una volta, ha provato l’emozione di rimanere incantato davanti allo schermo nell’ascoltare la voce dei formidabili doppiatori italiani. Molte volte ci si innamora delle voci dei protagonisti del cinema, prima ancora del volto dell’attore. La voce del doppiaggio italiano, il migliore al mondo, ha il potere di rendere trasparente l’anima del personaggio e metterla in contatto direttamente con la nostra.

Come diventare un doppiatore professionista

Per diventare un buon doppiatore, non basta avere una bella voce o una buona dizione. Bisogna anche studiare e praticare molto, seguendo un percorso formativo adeguato e qualificato. Per questo motivo, Universal Film Academy ha annunciato l’apertura di una nuova sede a Roma, dove tutto ha avuto inizio, e ha creato un corso di doppiaggio che si basa sul metodo della vera scuola del doppiaggio italiano.

Mai come ora la figura del doppiatore è stata richiesta nel mondo del lavoro e proprio per questo, Alessandro Cardia, fondatore della Universal Film Academy ha sentito la necessità di istruire i nuovi doppiatori con criterio, qualità e professionalità, andando a ricalcare quelli che sono da sempre i principi base dell’apprendimento di questa materia, ricalcando l’insegnamento di generazione in generazione passando il testimone di questa professione da un doppiatore all’altro.

La vera scuola del doppiaggio

Universal Film Academy predilige un metodo pratico di insegnamento con corsi in presenza e affiancando agli allievi i grandi nomi del doppiaggio che ci hanno fatto innamorare dei nostri personaggi preferiti del cinema. Questo approccio permette grandi risultati in poco tempo come effettivamente hanno potuto già constatare gli allievi delle sedi di Firenze, Milano e Bologna che in primavera hanno conseguito il diploma, sorprendendosi di quanto siano migliorati durante il percorso da un giorno all’altro. L’accademia basa la sua formazione sullo sviluppo del singolo per valorizzare l’originalità di ognuno.

Universal Film Academy presenta un innovativo corso di doppiaggio formato da un biennio e strutturato da 14 weekend di lezione per livello. La formazione durante le 28 lezioni sarà basata interamente sulla pratica a fianco di grandi professionisti in modo da velocizzare l’apprendimento e rendere il percorso efficace al raggiungimento di risultati importanti. Anche a Roma Universal Film Academy porterà un’innovativa accademia di qualità eccelsa in cui gli allievi possono ricavare il massimo della conoscenza grazie alla preparazione dei docenti tra cui doppiatori e direttori del doppiaggio di grande spessore.

Come candidarsi al corso

Attualmente si stanno svolgendo le selezioni per i nuovi corsi in partenza nell’anno accademico 2023-2024. Per tutti gli aspiranti doppiatori e per chiunque abbia almeno una volta sognato di poter rendere la propria voce immortale, lasciandola nelle trame di un film può fare la propria domanda di audizione tramite i canali ufficiali di Universal Film Academy.

É possibile quindi prenotare l’audizione, scrivendo a info@universalfilmacademy.com oppure chiamando il numero rispettivo della sede consultabile sul sito internet alla sezione contatti.