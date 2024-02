Trovata la formula giusta per una sanità rapida, flessibile e d’eccellenza

Il sistema sanitario italiano lo conosciamo tutti: a fronte di eccellenze indiscutibili che tutto il mondo ci invidia, esistono però anche alcune carenze che sono ormai diventate fisiologiche e a cui sembriamo essere tutti rassegnati.

Basti pensare alle infinite liste d’attesa che si incontrano per prenotare un semplice esame o ai tempi che si dilatano a dismisura in caso di interventi e visite specialistiche di routine, così come alla carenza perenne di professionisti sanitari, che costringono i nostri medici a fare turni disumani o, ancora, alla poca disponibilità di posti nelle strutture ospedaliere pubbliche.

Sono tutte criticità che, nel momento in cui si parla di salute, diventano ancora più gravi e destabilizzanti per i pazienti, che si trovano a dover affrontare situazioni a dir poco disagevoli e stressanti, in momenti, evidentemente, già di per sé connotati da una certa fragilità fisica o emotiva.

La soluzione c’è e si chiama GAPCLINICS

La buona notizia è che c’è qualcuno che ha trovato una soluzione flessibile, efficiente e ottimizzata a tutte queste problematiche e la sta già mettendo in atto, attivandosi con un metodo che fornisce finalmente risposte di cura eccellenti e tempestive alle sempre più numerose richieste dei pazienti.

Si tratta del progetto GAPCLINICS, la nuova formula di erogazione di servizi integrati destinata all’ottimizzazione dell’intera gestione del percorso chirurgico del paziente, dalla fase perioperatoria alla dimissione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come funziona GAPCLINICS

Interessante, allora, è comprendere in che modo GAPCLINICS riesca a risolvere tanti problemi in un colpo solo.

Il sistema permette di raccogliere tutte le richieste dei pazienti su una piattaforma dedicata, sulla quale, grazie anche al supporto di strumenti di intelligenza artificiale, queste vengono ordinate per condizioni fisiche ed economiche, bisogni e vicinanza del paziente alla struttura più idonea. La rete di poliambulatori e cliniche chirurgiche affiliate al progetto fa il resto, dando la disponibilità di sala e l’accoglienza necessaria in modo tempestivo.

Ecco che in tal modo GAPCLINICS riesce a trasformare radicalmente il modo in cui vengono erogati i servizi sanitari, proponendo una sanità realmente rapida, flessibile ed efficiente e diventando un vero e proprio punto d’incontro globale tra pazienti, strutture sanitarie e professionisti della salute.

E in realtà, sono proprio questi ultimi, i professionisti sanitari, selezionati tra quelli che hanno dimostrato livelli elevati di competenza e performance, a fare la differenza nel metodo GAPCLINICS, in quanto si tratta di medici specialisti associati che possono non solo visitare in diversi ambulatori sul territorio, ma anche dislocare, in caso di necessità, la propria equipe chirurgica presso le sale operatorie convenzionate.

Meno liste d’attesa, più accesso alle cure chirurgiche

Insomma, diffusione territoriale e struttura innovativa fanno di GAPCLINICS un network coordinato di strutture sanitarie e professionisti della salute, flessibili e altamente responsivi, in grado di soddisfare al meglio la crescente richiesta di cure d’eccellenza in modo rapido, affidabile e accessibile a tutti.

I vantaggi di un’organizzazione di questo tipo sono innegabili: vanno dal rapido smaltimento delle liste d’attesa a una semplificazione dell’accesso alle cure chirurgiche per il pubblico, mantenendo al contempo sempre eccellente il livello di qualità delle cure.

GAPCLINICS: chirurgia a portata di paziente

Si tratta, quindi, di un sistema pensato per mettere al centro il paziente a 360°, tenendo conto e anticipando esigenze di vario tipo, comprese quelle geografiche di vicinanza alle strutture.

In questo modo è la chirurgia che va al paziente e lo raggiunge ovunque questo abbia bisogno, restituendogli la qualità della vita che merita.