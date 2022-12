Shopping di Natale tra divertimento ed eventi per tutti

La ricerca dei regali è un must di questo periodo. Si sta per entrare nel vivo del Natale e nessuno vuole farsi cogliere impreparato. Lo shopping in quest’ultimo mese dell’anno è però diverso dal solito. Ad essere diversa è innanzitutto l’atmosfera: una festa in ogni angolo delle strade e soprattutto all’interno di negozi e centri commerciali.

L'atmosfera natalizia, d’altronde, rende felici le persone, perché la magia che aleggia è unica. Come succede a Città Sant’Angelo Village Outlet, dove da domenica 4 dicembre, sino a sabato 14 gennaio 2023, va in scena il Christmas Festival, un ricco programma di appuntamenti a tema Natale per tutti, bambini e adulti.

Youtuber, il vero Babbo Natale e laboratori gratuiti per i bambini

Nella cornice di addobbi e luminarie a basso impatto energetico, un’occasione unica di shopping natalizio tra migliaia di proposte e grande intrattenimento. Domenica 4 dicembre si è tenuto il primo appuntamento con le mascotte ufficiali Grande Puffo e Puffetta. L’8 dicembre, invece, sarà la volta di Masha e Orso, con cui i più piccoli potranno fare un selfie ricordo; un successivo incontro con le mascotte ufficiali, Pinocchio e Freeda, si terrà l’8 gennaio 2023. Mentre per il primo meet&greet con gli youtuber bisognerà attendere giovedì 22 dicembre (alle ore 16:00 con gli Space Family); il gran finale sarà domenica 14 gennaio con La Sabri & Pika.

A Città Sant’Angelo Village Outlet non può mancare il vero Babbo Natale, in compagnia del suo elfo. Dall’8 dicembre (dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19), infatti, sarà a disposizione soprattutto dei più piccoli per foto e incontri. Santa Claus ed il suo fido Elfo saranno presenti nella casetta in Piazza Verde nei giorni 10,11,17,18,22,23,24,26,29,30 dicembre e il 5,7 e 8 gennaio 2023. Ed il 6 gennaio, ad incontrare tutti i piccoli visitatori arriverà la Befana!

Il divertimento per i più piccoli è assicurato anche dal ricco calendario di laboratori gratuiti: 15 appuntamenti della Toys Factory, dove i bambini potranno divertirsi a realizzare decorazioni, segnalibri, segnaposto, renne e tanto altro (nei giorni 8,10,11,17,18,22,23,24,26,29 e 30 dicembre e 5,6,7 e 8 gennaio 2023).



Il villaggio dei presepi e iniziative di solidarietà

L’atmosfera natalizia riguarda anche gli adulti. E per gli amanti della tradizione, dall’8 dicembre all'8 gennaio 2023, nella mostra gratuita Villaggio dei presepi, si potranno ammirare oltre 25 presepi realizzati a mano dai maestri artigiani (opere esposte nell’unità 20 dell’Outlet).

A Città Sant’Angelo Outlet Village non mancano, inoltre, le grandi parate itineranti, presenti in tutte le vie e piazze dell’Outlet: la Christmas Parade andrà in scena l’11 dicembre, mentre il 7 gennaio 2023 sarà la volta della Bubble Parade.

Oltre al divertimento, c’è spazio anche per solidarietà e beneficienza. Dall’8 al 22 dicembre, nell’unità 52, viene promossa l’iniziativa charity Giocattolando: una raccolta di giocattoli (nuovi e usati), che verranno successivamente consegnati ad AGBE, l’Associazione genitori bambini emopatici di Pescara. A tutti coloro che doneranno almeno cinque giochi, Città Sant’Angelo Outlet Village regalerà un omaggio speciale.