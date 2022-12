Tante opportunità per uno shopping natalizio originale e unico

Il Natale è, ormai, alle porte e si prospettano le ultime giornate di shopping per poter acquistare i regali per i propri cari.

Questo, però, non significa che ci si debba far prendere da ansia e stress: ci si può dedicare a quest’attività in maniera serena, godendosi il momento e lasciandosi trasportare dalla suggestiva atmosfera natalizia.

Per poter trovare i doni perfetti senza doversi spostare da un luogo all’altro in maniera frenetica, è sufficiente scegliere il Franciacorta Village che, con le sue calde luminarie, è in grado di trasformare lo shopping in un’esperienza magica, grazie alle opportunità che offre.

Un’occasione per ottenere regali personalizzati

Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno, sabato 17 e domenica 18 dicembre ci sarà il gradito ritorno del Custom Xmas; dalle 10 alle 18.30, all’interno della Galleria del Village, nell’unità 159, sarà possibile personalizzare i propri acquisti affidandoli alle abili mani di artisti che, grazie alle loro creatività e originalità, saranno in grado di rendere unico ogni dono.

Un appuntamento di tendenza, che consente di ottenere la ‘customizzazione’ da parte di creativi che vantano collaborazioni con importanti brand e personalità dello spettacolo. L’evento, però, rappresenta anche l’opportunità, per i giovani artisti emergenti, di presentare le proprie creazioni in un contesto molto frequentato.

Per ‘customizzazione’ (termine, ormai, sdoganato) si intende l’apporto di una serie di modifiche ad un prodotto realizzato in serie, per adattarlo ai gusti e alle esigenze del cliente.

Ed è proprio ciò che fanno gli artisti durante il Custom Xmas, rendendo ogni pezzo unico e inimitabile.

Per poter ottenere la personalizzazione di alcuni dei capi e oggetti acquistati presso Franciacorta Village, sarà necessario recarsi presso le postazioni dedicate e, scansionando il QR Code, scaricare i cataloghi degli artisti, dove sarà possibile scegliere il tipo di modifica.

In base alle tempistiche e all’operatività degli artisti coinvolti, si potrà assistere, in diretta, alla lavorazione del proprio acquisto.

L’evento, giovane e d’impatto, è stato ideato dallo staff retail del centro ed affidato alle abili mani degli artisti di Laboratorio 17, Samantha Toffa, Federica Cella di #Theblondlasagna e Albarosa Gatti di Kosmos open source garments e del laboratorio di sartoria Atelier Bebrél, l’Associazione no profit con sede a Rodengo Saiano che dà lavoro a donne in situazione di particolare disagio.

Affrontare l’inverno con stile

Le sorprese non sono finite.



A partire dal 17 dicembre, infatti, ci sarà un’altra, piacevole novità: la boutique Twinset, da tempo presente nel Village, accoglierà i clienti in uno spazio completamente rinnovato, raffinato e glamour, tra arredi essenziali in ferro nero, pannellature chiare e un pavimento in pietra grigia, non mancheranno i grandi lampadari a soffitto, elemento iconico del brand.

Il noto brand di moda donna ha, infatti, deciso di presentare le proprie eleganti collezioni donna, accessori, intimo e beachwear in uno spazio più ampio e strutturato, situato nell’ala premium del Franciacorta Village.

Versatile, attuale e in continua evoluzione, Twinset trae ispirazione dallo stile ‘cozy-chic’, realizzando capi caratterizzati da un’intimità calda ed accogliente, rivisitando in chiave cool quel modo di vestire informale e rilassato frutto delle nuove abitudini di vita e di lavoro.

Protagonista indiscussa non poteva che essere la maglieria, realizzata con morbidi filati preziosi e intriganti trasparenze.

Le collezioni Twinset si distinguono grazie ad uno stile originale e autentico, in grado di esaltare la femminilità con grazia e con un tocco di malizia.



Si aggiunge, inoltre, la serie di accessori caratterizzati dal nuovo logo Oval T (T come Twinset), simbolo identificativo del?brand.

Nuove aperture da non perdere

Tra le novità da non farsi sfuggire, ci sono le nuove insegne che hanno aperto presso il Franciacorta Village.



Mainardi Temporary Store è l’indirizzo goloso dove acquistare il dolce principe delle feste. Nella piazza centrale del Village, lo Chef Atomico propone, infatti, alcune versioni gourmet del proprio panettone artigianale, rigorosamente realizzato con ingredienti di elevata qualità.

Per l’occasione è stata instaurata un’inedita collaborazione con due brand bresciani del settore alimentare: i celebri salumi Aliprandi e le birre artigianali di Riversa.

Altre nuove aperture da segnalare sono quelle di Arena, noto brand dedicato ai più sportivi, QC Terme spas and resorts, la più importante e innovativa realtà italiana nel settore turistico del benessere e il pop up store di Vittoria Vicente, pensato per chi ama le calzature da donna originali e dalle nuance di tendenza.

Feel the Real Christmas al Franciacorta Village.