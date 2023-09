Boom di visitatori e Puglia al centro dell’Europa: grande successo per la Fiera del Levante 2023

Un grande successo di pubblico per un evento che ha proposto la perfetta sintesi fra tradizione e innovazione. Sono stati oltre 200mila i visitatori che hanno affollato i viali e gli stand dell’86esima edizione della Fiera del Levante, svolta a Bari dal 9 al 17 settembre.

L’edizione 2023 del classico appuntamento settembrino con la Fiera Campionaria barese, che ogni anno vede la partecipazione di importanti figure istituzionali nazionali e di protagonisti del mondo imprenditoriale internazionale, è stata dedicata alla ‘Forza del Levante’: l’energia positiva che permette di unire persone, idee e risorse verso il cambiamento, guardando al futuro con entusiasmo.

Dalla tradizione all’innovazione: il trionfo del ‘Puglia lifestyle’

Fra i molti settori economici protagonisti dell’86esima Fiera del Levante, grande spazio è stato offerto all’enogastronomia pugliese che rappresenta da sempre uno dei principali asset economici della regione. Le novità tecnologiche nel campo della produzione agricola, improntata al biologico e alla buona tavola, sono state presentate e analizzate durante i numerosi eventi e convegni organizzati nei padiglioni presenti nel grande quartiere fieristico. La collaborazione con l’assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia ha permesso di offrire al pubblico di visitatori un focus sulle nuove strade dell’agrifood, che rappresenta uno dei simboli del ‘lifestyle’ pugliese, divenuto di gran moda fra i turisti per la capacità di integrare cucina di alta qualità, benessere e sostenibilità ambientale. Le aziende pugliesi della filiera ittica e del settore agricolo hanno proposto le loro ‘storie di successo’ grazie agli spazi offerti dalla Coldiretti nella Fiera del Levante.

La crescita economica della Puglia sostenuta dai Fondi Ue

L’edizione 2023 della Fiera del Levante ha offerto l’occasione per un focus sui grandi investimenti garantiti dalla Comunità Europea per lo sviluppo sostenibile dell’intero comparto economico nazionale e regionale. Dopo aver speso proficuamente il 100% dei fondi Ue assegnati alla Puglia nel corso del Por 2014-2020, la Regione prepara il nuovo piano di sviluppo con il Pr 2021-2027, che punta alla crescita sostenibile e occupazionale del territorio. Il propulsore economico è rappresentato dal programma unico integrato che permetterà una gestione precisa e attenta dei fondi comunitari.

“La Regione Puglia lavora moltissimo con i fondi europei ed abbiamo dimostrato di saperli utilizzare bene – spiega il vice presidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese - Abbiamo speso il 100% dei fondi Por (finanziamenti Fesr e Fse) pari a circa 4,5 miliardi di euro. Abbiamo offerto finanziamenti alle imprese attraverso i nostri strumenti di finanza agevolata. Per la Fiera del Levante, luogo sempre aperto alla contaminazione con gli altri Paesi, La Regione ha ritenuto che il tema dell’Europa e dell’utilizzo delle risorse comunitarie possa essere per tutti i cittadini un argomento molto interessante da approfondire”

“L’utilizzo delle risorse europee serve anche per migliorare le strutture, le strade, i porti ed i collegamenti aerei – sottolinea il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese - La Regione Puglia ha come obiettivo la trasformazione della dotazione finanziaria in opere concrete, in investimenti e aiuti che si materializzano. Questa è la missione importante compiuta dalla Regione Puglia”.

Il futuro disegnato dalla transizione ecologica

Fra i padiglioni fieristici ha guadagnato grande spazio la green economy, con le nuove strategie imprenditoriali che vedono emergere una visione imprenditoriale innovativa, votata alla sostenibilità ambientale: i settori più influenzati da questa rivoluzione verde sono stati presentati nei padiglioni della Regione Puglia. L’accento è stato posto sulla possibilità di creare energia pulita attraverso l’ecosistema pugliese, generando così un indotto economico importante e improntato al futuro.

L’ottantaseiesima edizione della Campionaria Generale Internazionale, di scena nel capoluogo pugliese, è stata caratterizzata anche dalle novità presentate nel ‘Salone dell’Innovazione’: all’interno dello stand, il Fab Lab del Politecnico di Bari ha presentato le nuove attrezzature tecnologiche, quali bracci meccanici, scanner, lego robotici e visori.

La manifestazione ha visto il ritorno della Fiera della Creatività Rurale, che promuove la contaminazione tra il settore Agro-Food e le Industrie Culturali e Creative.

La celebre Galleria delle Nazioni si è confermata uno dei punti di riferimento della Campionaria, con oltre 20 espositori provenienti da tutto il mondo.

Gli spazi dedicati all'automotive, all'arredamento, all'edilizia abitativa, hanno presentato le ultime novità nel campo della sostenibilità ambientale applicata alla vita quotidiana: dalle vetture elettriche agli ecosistemi di gestione dell’energia pulita nelle case, nulla è stato trascurato nel racconto del futuro che ormai dietro l’angolo.

La strategia della Regione Puglia per attrarre talenti

In Fiera del Levante, è stata presentata anche la strategia di sviluppo adottata dalla Giunta regionale per attrarre in Puglia i migliori talenti creativi e tecnologici a livello internazionale. Si chiama #mareAsinistra e punta ad attirare studenti, nomadi digitali, startupper, pugliesi di ritorno, nuovi investitori, top scientist, artisti, talenti in settori altamente innovativi richiamati nella Strategia Regionale di Specializzazione intelligente. La strategia prevede il coinvolgimento dei principali stakeholder di riferimento, tra cui le università, le istituzioni e i fondi di investimento. Alla base di #mareAsinistra ci sarà un processo partecipativo, che sarà attivo sino al prossimo 20 novembre sulla piattaforma istituzionale Puglia Partecipa.

La presenza della Regione Puglia in Fiera del Lavante è stata incentrata quest’anno sull’intenso rapporto di osmosi fra la Puglia e l’Unione Europea. Convegni, incontri e presentazioni hanno posto l’accento sulle grandi possibilità di sviluppo economico che le realtà imprenditoriali locali possono cogliere grazie al sostegno di finanziamenti comunitari.

“Il messaggio che abbiamo lanciato alla comunità pugliese è quello di rendere questa regione la terra delle opportunità – sottolinea il direttore della Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, Rocco De Franchi – E le opportunità si colgono anche sapendo impiegare al meglio i fondi che l’Unione Europea ha stabilito per la nostra regione, che per il nuovo programma operativo ammontano a più di 5 miliardi di euro. In questa settimana di intenso lavoro abbiamo proposto a tutti i cittadini pugliesi la nostra strategia di sviluppo che guarda ai finanziamenti europei come un’opportunità da cogliere per chi vuole tornare in Puglia dopo essere andato via, per richiamare i talenti anche non pugliesi, per riempire di contenuti la strategia che il presidente Emiliano ha definito il #mareAsinistra. Sarà una strategia che consentirà a tanti giovani e meno giovani di ritornare nella nostra terra, lasciandosi l’Adriatico sulla sinistra per scelta, per convinzione e con la volontà di creare all’interno del nostro territorio delle occasioni di sviluppo per sé stessi e per gli altri.

La Puglia diventa hub internazionale per la produzione di energia pulita

“In Puglia abbiamo già delle eccellenze nel settore Ict (informatica, information technology), dei servizi turistici e alberghieri e, inoltre, abbiamo delle eccellenze nell’industria del clima – spiega De Franchi – Noi stiamo diventando sempre più un hub per la produzione di energie rinnovabili. Dobbiamo aiutare le imprese non soltanto a sviluppare il loro business, ma anche a creare una filiera industriale: il raggiungimento di questo obiettivo strategico potrà generare ricadute economiche non solo per i produttori, ma anche per chi lavora a monte della produzione dell’energia elettrica da fonte pulita”.

Il futuro della Fiera del Levante

“Ho impegnato tutte le mie energie per realizzare una Fiera bella e organizzata, strutturata per accogliere i visitatori e rendere adeguati gli spazi per gli espositori – dichiara il presidente della Fiera del Levante, Gaetano Frulli – Siamo soddisfatti perché abbiamo visto molti visitatori contenti di ritrovare anche l’aspetto legato alle tradizioni della Campionaria. Gli espositori hanno espresso un feedback positivo. Le Fiere, dopo un periodo di ‘crisi d’identità’ dovuta all’avvento del mondo digitale, hanno ripreso smalto: le piattaforme in presenza, adeguatamente strutturate e dotate di tecnologia, diventeranno sempre più un punto strategico per sviluppare business, convegni ed eventi. Le Fiere garantiranno incontri specializzati per fare matching fra aziende, convegni per fornire formazione professionale ed eventi per unire culture o proporre forme di intrattenimento.”