Bayern Monaco – Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La vittoria per 74-64 contro il Panathinaikos nell'ultimo turno continua ad alimentare le speranze playoff dei ragazzi allenati da coach Sergio Scariolo, il cui record 9-11 li pone a due vittorie dall'ottavo posto. Ad attenderli però un Bayern Monaco vincente in tre delle ultime quattro uscite – l'ultima in casa dell'Anadolu Efes per 81-89 – e ad una sola vittoria dai bolognesi (record 8-12). Andrea Trinchieri ha ritrovato la guardia D.J. Seeley dopo due stagioni lontano dalla Baviera, il quale può dare fin da subito un contributo importante in uscita dal pino. Privi della stella Vladimir Lucic, i tedeschi affidano la leadership del gruppo alla guardia Nick Weiler-Babb, il cui instancabile lavoro sui due lati del campo ha risolto più volte gare importanti nei minuti finali; al suo fianco il playmaker Cassius Winston – ormai ben amalgamato negli schemi di coach Trinchieri – orchestra i possessi offensivi della squadra distribuendo in maniera intelligente la sfera e penetrando in area senza farsi fermare dalla fisicità delle difese avversarie. Isaac Bonga è tra gli esterni che possono mettere in pericolo qualsiasi compagine grazie alla sua fisicità, al suo atletismo in prossimità del ferro e ai centimetri di cui è dotato. L'ala forte Augustine Rubit è uno dei giocatori più in forma per i bavaresi: il suo gioco in post unito alla grande efficienza entro e fuori l'arco lo sta portando nell'élite dell'Eurolega; il centro Freddie Gillespie sfrutta la sua verticalità per murare le sortite dell'attacco ostile e catturare rimbalzi in entrambi i pitturati. Dalla panchina Ognjen Jaramaz mette ordine nei pensieri della second unit prendendosi responsabilità in fase offensiva e difendendo in maniera ossessiva; Corey Walden e l'aggiunta D.J. Seeley hanno il compito di incrementare il fatturato alla voce punti grazie al loro feeling per il canestro. A Niels Giffey viene chiesto di ricoprire il ruolo di 3&D per via della sua efficienza nel tiro da tre punti e l'abilità di funzionare sia da collante sia da perfetto help defender; a giovare del suo aiuto è Othello Hunter, il quale oltre alla sua dimensione di rim protector intimidatorio può contare su un tiro dai 6.75 metri tra i migliori di tutta la competizione nel reparto lunghi. In aggiunta nelle rotazioni c'è spazio per il centro Elias Harris e la coppia di ali Niklas Wimberg e Paul Zipser. In Bundesliga, il Bayern Monaco occupa il terzo posto con record 12-4 dopo aver superato per 87-94 il Brose Bamberg.

Bayern Monaco – Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Bayern Monaco – Virtus Bologna, gara di Eurolega in programma domani sera, venerdì 27 gennaio, alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.