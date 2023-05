Serie A, play-off, Bertram Derthona-Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in tv e in streaming

Si chiude oggi il quadro di Gara 1 dei quarti di finale dei play-off con la sfida tra la Bertram Derthona e la Dolomiti Energia Trentino. Partita in programma oggi pomeriggio, domenica 14 maggio, alle ore 18 al PalaEnergica Paolo Ferraris. A presentare le caratteristiche degli avversari è stato coach Marco Ramondino: “Trento è una squadra estremamente solida, con giocatori che hanno responsabilità diffuse e possono creare dei vantaggi. La Dolomiti Energia ha una delle migliori difese del campionato, è terza per efficienza per punti subiti per possesso e ha avuto un andamento regolare nel corso del campionato: ha chiuso al sesto posto sia il girone di andata che quello di ritorno. Il nostro focus è arrivare quanto più preparati possibile a gara: come squadra e staff serve essere flessibili e leggere la partita per capire quelli che sono gli adeguamenti da fare per il secondo incontro al di là del risultato del primo incontro”. Nella Bertram, ad eccezione di Grant Basile, tutti gli atleti sono a disposizione di coach Ramondino per la partita di gara 1.

Tutto è pronto aanche in casa della Dolomiti Energia Trentino. I bianconeri, dopo una regular season da 15 vittorie e 15 sconfitte che è valsa loro il sesto posto in classifica, al PalaFerraris di Casale Monferrato giocheranno gara-1 contro la Bertram, terza forza del campionato. E' il primo episodio di una serie al meglio delle 5 partite: chi vince tre volte, passa in semifinale dove affronterà la vincente di Virtus Bologna - Brindisi. La squadra allenata da coach Lele Molin si è guadagnata il suo posto tra le 8 formazioni che si contenderanno lo scudetto grazie a una stagione in cui ha stabilmente occupato le posizioni di vertice e in cui al netto di qualche alto e basso ha saputo giocare ad armi pari contro tutte le "big" della serie A. Roster al completo per i bianconeri, che in Piemonte rimarranno fino a martedì sera (quando si giocherà gara-2, ancora sul campo della Bertram).

Serie A, play-off, Bertram Derthona-Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in tv e in streaming

Bertram Derthona-Dolomiti Energia Trentino, Gara 1 dei quarti di finale play-off, si gioca oggi pomeriggio, alle 18, al PalaEnergica Paolo Ferraris di Tortona, e sarà trasmessa in diretta tv su Nove e in streaming su Eleven Sports.