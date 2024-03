Dopo aver chiuso il doppio turno con due sconfitte in trasferta - 96-81 contro lo Zalgiris e 94-79 contro la Stella Rossa - la squadra di coach Luca Banchi è scesa all'ottavo posto con record 17-14 e sarà chiamata agli ultimi sforzi per mantenere salda la zona play-in e giocarsi le ultime carte per ottenere l'accesso diretto ai play-off. Alla Segafredo Arena arriverà il Panathinaikos (record 20-11), gli ellenici sono secondi in classifica grazie al doppio successo sulla Stella Rossa (76-89) e sul Barcellona (89-81), arrivando così a Bologna in un momento di grande forma; all'andata, i greci vinsero 90-76 di fronte al proprio pubblico. Il capo allenatore Ergin Ataman opterà per rotazioni corte con la gestione dei possessi divisa tra Kendrick Nunn e Jerian Grant: entrambe le combo guard avranno ampio margine di manovra, agiranno come un tandem che si prenderà tante responsabilità in fase di realizzazione e di creazione, cercando di spostare la partita subito sui proprio binari.

Marius Grigonis completerà il backcourt cercando di mettere equilibrio sulle due metà campo, difendendo forte sui portatori e facendosi trovare pronto a raccogliere i suggerimenti delle sue guardie per colpire da qualsiasi zona del campo. Sotto le plance si farà sentire la presenza di Mathias Lessort e Konstantinos Mitoglou: il francese verrà coinvolto maggiormente sui pick and roll, farà a sportellate nei due pitturati per dare alla propria squadra punti e seconde chance; il greco andrà a fare il gioco sporco all'interno dell'area, sfrutterà la sua abilità nel 'poppare' per prendersi numerosi tiri da tre punti, ma userà anche i suoi centimetri per appoggiare a canestro e raccogliere rimbalzi.

Il ruolo di sesto uomo di lusso verrà affidato all'esperto Kostas Sloukas, profilo in grado di dettare il proprio ritmo partita accendendo i compagni, scegliendo la soluzione migliore tra una penetrazione e un tiro da tre punti; inoltre la sua fama di giocatore clutch permette a coach Ataman di utilizzarlo per chiudere definitivamente i giochi negli istanti finali di gara. L'estro di Luca Vildoza e la concretezza di Panagiotis Kalaitzakis cercheranno minuti come backup negli spot di esterni, mentre il trio composto da Juancho Hernangomez, Aleksander Balcerowski e Ioannis Papapetrou si dividerà lo spazio nel frontcourt per dare fiato ai lunghi del quintetto, offrendo pericolosità perimetrale e duttilità difensiva. Nell'ultimo turno del campionato greco, il Panathinaikos ha travolto il Promitheas per 93-62 confermandosi in vetta alla classifica (record 21-1).

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della sfida: “Coach Ataman è riuscito a dare al Panathinaikos una specifica identità di gioco collezionando preziosissime vittorie che oggi li pongono meritatamente al secondo posto della classifica grazie all’aggressività della loro difesa e un attacco sempre ben bilanciato. Saranno avversari certamente ostici e determinati a conservare la propria posizione in classifica ma il nostro desiderio è quello di sfruttare ognuna delle gare restanti per portare il nostro rendimento al livello di un top team. Saremo attenti a curare ogni piccolo dettaglio per mettere in difficoltà i nostri avversari, grazie anche all’energia che i nostri tifosi sapranno trasmetterci, con l’obiettivo comune di vivere un’altra serata di grandi emozioni”. Il prepartita di Bryant Dunston: “La partita di domani sarà molto importante per noi. Il Panathinaikos è una squadra in ascesa, che sta giocando un ottimo basket. È una squadra molto fisica, sia sotto canestro che in difesa sul perimetro, con tiratori di talento. Daremo il massimo davanti ai nostri tifosi, vogliamo portare loro un buon risultato”.

Eurolega, Virtus Bologna - Panathinaikos: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna - Panathinaikos, gara di Eurolega, si gioca domani - venerdì 29 marzo - alle ore 20.30. Diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su DAZN.