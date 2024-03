Eurolega, Zalgiris-Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Le due vittorie ottenute nel doppio turno di Eurolega - 80-98 a Montecarlo contro il Monaco e 77-76 al Forum contro il Fenerbahce - hanno lanciato i ragazzi di coach Ettore Messina al decimo posto con un record di 14-17, rendendo ogni gara da qui al termine della stagione come una finale. La trasferta di Kaunas li metterà di fronte allo Zalgiris (record 13-18) in piena lotta per il play-in e reduce da due vittorie importantissime contro Virtus Segafredo Bologna (96-81) e Baskonia (94-76); nel girone di andata, i lituani si imposero per 70-83 al Forum di Assago.

Il coach Andrea Trinchieri lascerà a Keenan Evans e al suo estro pieni poteri: il playmaker americano avrà la doppia funzione di primo violino offensivo e di creatore, in modo da accendere tanto se stesso quanto i propri compagni. Ad affiancarlo ci penserà Dovydas Giedraitis, guardia tiratrice che impensierirà la difesa con i suoi movimenti off the ball e con la sua efficienza al tiro; Edgaras Ulanovas chiuderà la batteria di esterni in quintetto, portando però un aiuto consistente alla difesa e agendo come 3&D per dare una dimensione all-around al proprio gioco. I lunghi schierati nel frontcourt saranno Brady Manek e Laurinas Birutis: il primo sfrutterà le sue doti da stretch four per dare ai lituani ulteriore potenza di fuoco in attacco - soprattutto da dietro l'arco - e aggiungere centimetri sotto le plance; il secondo verrà coinvolto maggiormente sui pick and roll e prenderà il controllo del pitturato, potendo così occuparsi dei rimbalzi e di appoggi a canestro per punti facili. Dalla panchina ampio spazio per Arnas Butkevicius che verrà sfruttato per le sue capacità come tiratore da dietro l'arco e il suo contributo nella metà campo difensiva; Edmond Sumner farà staffetta con lui, la combo guard americana si prenderà maggiori responsabilità al tiro agendo da primo pericolo offensivo della second unit.

Il playmaker Lukas Lekavicius verrà utilizzato per abbassare il ritmo di gioco e giocare un numero cospicuo di pick and roll con Kevarrius Hayes; il centro americano agirà da rim protector all'interno della sua area, garantirà seconde chance e porterà numerosi punti proprio dalla sua abilità nel rollare. Il jolly di coach Trinchieri sarà Tomas Dimsa, giocatore che si farà trovare pronto nell'angolo per raccogliere gli scarichi, farà tanto lavoro sporco sui portatori avversari cercando di non farli mai mettere in ritmo; Danielius Lavrinovicius si prenderà minuti in determinati momenti della partita per non dare riferimenti sul numero di potenziali tiratore schierati in quintetto. Infine potrebbe esserci spazio anche per la guardia classe 2002 Nedas Montvila. Nella LKL League, lo Zalgiris Kaunas ha vinto in trasferta 69-92 contro il Siauliai confermandosi in testa alla classifica con un record di 19-2.

Eurolega, Zalgiris-Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Zalgiris-Olimpia Milano, gara di Eurolega, si gioca domani - giovedì 28 marzo - alle ore 19.00. Diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su DAZN.