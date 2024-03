Europe Cup, Itelyum Varese - Bahcesehir College: dove seguire la partita in diretta

Dopo aver eliminato nettamente i cechi dell'ERA Nymburk con un sonoro +30 nella differenza canestri (65-80 in Repubblica Ceca e 91-76 in Italia), la squadra di coach Tom Bialaszewski si ritrova ad affrontare l'ultimo ostacolo per accedere alla finalissima. Alla Itelyum Arena arrivano i turchi del Bahcesehir College, i quali hanno passato il turno eliminando il Porto recuperando lo svantaggio di dieci punti (90-80 in Portogallo) con un netto 88-52 di fronte al proprio pubblico. A dirigere le operazioni per coach Dejan Radonjic ci sarà Tony Taylor, playmaker americano dinamico sui due lati del campo, dotato di buona visione di gioco e istinti realizzativi da guardia pura; Muhammed Baygul lo affiancherà nel ruolo di guardia tiratrice, preciso nel raccogliere i suggerimenti dei compagni e trasformarli in punti preziosi per la squadra.

Il francese Axel Bouteille sarà l'elemento di massimo disturbo all'interno del quintetto turco, poiché sa spaziare perfettamente sui due lati del campo, diventando un incubo tanto come tiratore quanto come difensore. A difendere le plance ci saranno i centimetri di Tyler Cavanaugh e di Jerry Boutsiele: l'americano è il classico lungo che ama ricevere in punta da pick and pop o tagliare verso il canestro, assieme alla capacità di allargare gli spazi per i tiratori e di raccogliere rimbalzi; il francese ha i muscoli necessari per vincere le battaglie al ferro contro ogni sorta di avversario, è meno mobile ma sa rollare perfettamente e garantisce un numero cospicuo di seconde chance alla propria squadra.

Dalla panchina creerà non pochi grattacapi la guardia americana Phil Scrubb, unico vero creatore della second unit con esperienza tale da saper leggere le situazioni e sfruttarle a proprio vantaggio; il turco Berkay Candan rappresenterà il backup nello spot di ala grande/centro all'interno di rotazioni il cui minutaggio sarà decisamente ridotto. Gli altri effettivi che potrebbero trovare spazio durante la partita saranno la combo guard George Earl Kell III, il centro di 209 centimetri Egemen Guven e la coppia Can Mutaf-Egehan Arna, i quali faranno staffetta nello spot di playmaker. In campionato il Bahcesehir College ha vinto 89-86 lo scontro diretto nelle zone calde della classifica con il Cagdas Bodrumspor, salendo a 9-15 di record.

Europe Cup, Itelyum Varese - Bahcesehir College: dove seguire la partita in diretta

Itelyum Varese - Bahcesehir College, semifinale di Europe Cup, si gioca domani - mercoledì 27 marzo - alle ore 20.30. Diretta streaming sul canale YouTube FIBA.