LBA, Givova Scafati - Happy Casa Brindisi: dove seguire la partita in diretta

La Givova Scafati Basket, dopo la vittoria in volata contro Tortona, resta alla Beta Ricambi Arena per ospitare l’Happy Casa Brindisi, che viene dal successo interno contro Trento. Tre i precedenti tra le società, risalenti alla scorsa e all’attuale regular season, tutti conquistati da Scafati.

Nel match di andata, giocato sabato 23 dicembre 2023 nel corso della 13ª giornata, la Givova rimontò da -21 negli ultimi 5’ dei regolamentari e vinse al supplementare per 98-103 spinta dai 26 punti di Logan e dagli 11 punti del glaciale Rivers. Oltre alla gara di andata vinta da Matteo Boniciolli, i due allenatori si sono incrociati in altre due occasioni tra le stagioni 2007/08 e 2008/09. In totale l’attuale coach di Scafati guida per 2-1 contro Dragan Sakota.

Matteo Boniciolli, coach Givova Scafati Basket: "Siamo reduci da una partita importante, contro una delle squadre più attrezzate del campionato come Tortona. Abbiamo vinto meritatamente, avendo condotto per nove decimi della gara, nonostante qualche difficoltà legata a giocatori importanti come Gentile, sceso in campo al 30% delle sue potenzialità a causa di un infortunio, e come Pini, vittima di problemi di salute in prossimità della gara. È stata una vittoria pesante, che ci tiene distanti dalla zona pericolosa della classifica. La squadra si continua ad allenare sempre con grande impegno, consapevole di dover chiudere il discorso salvezza, vincendo quanto prima almeno una partita, ma anche di poter ambire a qualcosa di più importante. Tutto passa però attraverso una prestazione seria e consistente domenica sera contro Brindisi, squadra che, al di là dell’ultimo posto in classifica, è allenata da un allenatore che stimo moltissimo come Sakota, ha modificato profondamente il suo roster e gioca uno “small ball” che li rende molto pericolosi sia in transizione offensiva che nell’attacco a metà campo, con tanti tiratori da tre punti ed accoppiamenti difensivi che potrebbero rivelarsi problematici. Non trascurando la disperazione sportiva di Brindisi, che sta lottando con tutte le sue forze per non retrocedere, quanto più saremo capaci di rispettare un avversario così determinato a fare risultato, tanto più potremo offrire una prestazione concreta".

Jamel Morris, guardia Happy Casa Brindisi: “Siamo carichi e fiduciosi per questo finale di stagione. Stiamo migliorando anche nella gestione dei possessi deci­sivi, sappia­mo che non possiamo sbaglia­re ed è necessario concludere al meglio le partite per recuperare terreno in classifica. Vogliamo centrare i nostri obiettivi. La squadra è unita e compatta all'interno dello spogliatoio. Gli ultimi innesti (Eric Washington e Andrew Smith) ci hanno completato, Washington è un ottimo giocatore, lo conoscevo e sono contento del suo arrivo. Ci sta dando ciò di cui avevamo bisogno a livello di leadership e personalità nei possessi che contano. Andiamo avanti per la nostra strada".

LBA, Givova Scafati - Happy Casa Brindisi: dove seguire la partita in diretta

Givova Scafati - Happy Casa Brindisi, gara di serie A, si gioca oggi - domenica 24 marzo - alle ore 18.30. Diretta streaming su DAZN.