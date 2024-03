LBA, Olimpia Milano - GeVi Napoli: dove vedere la partita in diretta

L’Olimpia Milano, reduce dal k.o. di Venezia in campionato e il doppio turno di Eurolega contro AS Monaco e Fenerbahçe, affronta la GeVi Napoli, che viene dalla sconfitta in volata contro Pistoia: è il remake della finale della Coppa Italia. Nei 19 precedenti tra le società ci sono 17 gare di stagione regolare, un quarto di finale di Coppa Italia giocato nella stagione 2005/06 e la finale della Frecciarossa Final Eight 2024.

L’Olimpia ha conquistato 10 di queste partite, con sette successi su otto match disputati tra le mura amiche. L’unica vittoria di Napoli a Milano in campionato è arrivata nella stagione 2003/04: Breil Milano-Pompea Napoli 75-78. Nelle ultime 9 gare di campionato c’è stata solo una vittoria esterna tra le due società, ossia la vittoria nella citta partenopea dell’Olimpia nella stagione 2021/22 (63-73). Le due squadre si sono già affrontate in campionato nel lunch match del 2° turno, domenica 8 ottobre 2023, con la Generazione Vincente che si impose per 77-68 spinta dai 17 punti di Zubcic e dai 16 a testa di Owens e Sokolowski.

Ettore Messina cerca la vittoria numero 470 in Serie A, che permetterebbe all’attuale coach di Milano di raggiungere Valerio Bianchini al quinto posto della classifica degli allenatori più vincenti. In testa c’è Carlo Recalcati con 546, seguito da Tonino Zorzi (525), Cesare Pancotto e Cesare Rubini (appaiati a 501).

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Affrontiamo Napoli per la terza volta e ci resta il forte desiderio di giocare la miglior partita possibile, malgrado l’impegnativa settimana che abbiamo alle spalle. Napoli ha il miglior gioco in transizione del campionato: dovremo essere bravi a limitare le guardie restando solidi sulla versatilità e mobilità dei lunghi Zubcic e Owens. In attacco sarà importante muovere la palla meglio di altre volte contro la loro aggressività e le loro scelte difensive”.

Igor Milicic, coach Generazione Vincente Napoli Basket: “Affrontiamo Milano in un momento della stagione dove stanno giocando un’ottima pallacanestro, e sono reduci dalle vittorie in Eurolega contro Monaco e Fenerbahce. Questi due successi da soli sono una dichiarazione evidente di chi sono loro in questo momento. Noi siamo in un periodo non facile, ma vogliamo dare una svolta per disputare al meglio le ultime giornate di campionato, ed assolutamente migliorare i problemi che in questo momento ci troviamo davanti. Per noi sarà una sfida molto dura e complicata andare a Milano e competere ad alti livelli contro una squadra così forte”.

LBA, Olimpia Milano - GeVi Napoli: dove vedere la partita in diretta

Olimpia Milano - GeVi Napoli, gara di serie A, si gioca oggi - domenica 24 marzo - alle ore 19.00. Diretta streaming su DAZN.