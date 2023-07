LBF, ufficiale l'elenco delle squadre partecipanti alla Serie A1 e alla Serie A2 2023-2024

La LBF, Lega Basket Femminile ha comunicato ufficialmente le squadre partecipanti al Campionato di Serie A1 e di Serie A2 per la Stagione Sportiva 2023/2024. E' di fatto il primo atto ufficiale della massima lega nazionale di basket femminile per la nuova stagione.

Stagione regolare che inizierà nei giorni a cavallo tra il 30 settembre ed il 1 ottobre con la consueta formula dell'Opening Day, con sede da definire, per proseguire nella fase finale con la canonica formula dei Playoff e Playout.

Le squadre iscritte al campionato sono 13. Nove hanno partecipato allo scorso campionato, due sono le neopromosse, Sanga Milano e Polisportiva Battipagliese, il Brixia Brescia, retrocessa al termine della scorsa stagione, ha effettuato uno scambio di titoli con la Libertas Moncalieri, mentre una le neo costituita OBG Roma Basket rileva il titolo sportivo di Basket Team Crema.

La società Le Mura Lucca Basket ha rinunciato al titolo sportivo, titolo che non è stato rilevato da nessuna società determinando così un numero dispari di partecipanti.

Di seguito le 13 squadre partecipanti alla Serie A1 2023-2024

Famila Basket Schio

Reyer Venezia

Virtus Eirene Ragusa

San Martino di Lupari

Faenza Basket Project Girls

Geas Basket

Virtus Bologna

Magnolia Basket Campobasso

Dinamo Sassari

OBG Roma Basket

Brixia Basket

Polisportiva Battipagliese

Sanga Milano

La stagione 2023-2024, si legge sul sito ufficiale LBF, segna dunque in via ufficiale il ritorno di due metropoli come Roma e Milano, che vanno ad ampliare notevolmente il bacino d'utenza del campionato di massima serie.

Per la Capitale ritorno dopo 16 anni (ultima rappresentante San Raffaele Roma, nel 2006-2007), per la città meneghina dopo 31 anni (ultima squadra a rappresentarla il Gemeaz Milano, nel 1991-1992).

Ufficializzati anche i gironi della Serie A2 che, come in passato, sarà composta da 28 formazioni divise in due Gironi da 14. Cambia però, la composizione dei raggruppamenti, effettuata con differenti criteri geografici e non più con la distinzione tra Girone Nord e Girone Sud. I nuovi Gironi saranno denominati A e B, e la composizione sarà la seguente.

GIRONE A

PF Broni 2022

Basket Carugate

Basket Club Castelnuovo Scrivia

Basket Costa Masnaga

Use Basket Rosa Empoli

Giussano Pall.

Cestistica Spezzina

Basket 2000 San Giorgio Mantova

Libertas Moncalieri

Basket Roma

Stella Azzurra Roma-Nord

Polisportiva A. Galli Basket San Giovanni Valdarno

Basket San Salvatore Selargius

Torino Teen Basket

GIRONE B

Thermal Basket Abano Terme

Basket Girls Ancona

Basket Club Bolzano

Thunder Basket Matelica

Ponzano Basket

Panthers Roseto 2.0

Rhodigium Basket Rovigo

Nuova Pallacanestro Treviso

Futurosa Forna Basket Trieste

Libertas Sporting Basket School Udine

Pallacanestro Femminile Umbertide

AS Vicenza

Pallacanestro Vigarano 2008

Alpo Basket Villafranca di Verona

La ripartizione dei Gironi e la formula sono state approvate con maggioranza dalle società di Serie A2 riunite in Assemblea. Secondo quanto definito dalle Disposizioni Organizzative Annuali, il campionato di Serie A2 inizierà nel weekend del 7 ottobre 2023, con la conclusione della regular season prevista per il 20 aprile 2024.