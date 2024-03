Reyer Venezia - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

L’Umana Reyer Venezia, dopo la sconfitta interna contro Sassari, ospita domani pomeriggio l’Olimpia Milano, che viene dai k.o. di Bologna in campionato e in trasferta a Vitoria in Eurolega. Questa sarà la gara numero 106 tra le squadre che si sono già affrontate sia nell’andata di campionato che nella semifinale di Frecciarossa Final Eight 2024 (vinse anche in questo caso l’EA7 Emporio Armani, per 100-77). Milano è avanti sia nel totale dei precedenti (80-25) che nei match giocati a Venezia (30-18). Nel match di andata di campionato, giocato il 19 novembre 2023 nel corso dell’8° turno, l’EA7 Emporio Armani si impose nettamente per 95-72 trainata dai 19 punti a testa di Hall e Shields.

Sono 5 i precedenti tra i due allenatori Ettore Messina e Neven Spahija, con l’attuale coach di Venezia vincente solo nella gara del girone di ritorno della scorsa stagione. Ettore Messina cerca la vittoria numero 470 in Serie A, che permetterebbe all’attuale coach di Milano di raggiungere Valerio Bianchini al quinto posto della classifica degli allenatori più vincenti. In testa c’è Carlo Recalcati con 546, seguito da Tonino Zorzi (525), Cesare Pancotto e Cesare Rubini (appaiati a 501).

Il grande ex del match è nell'Olimpia Milano: Stefano Tonut, ha giocato a Venezia dal 2015 al 2021 vincendo i due Scudetti orogranata del 2017 e del 2019, la Coppa Italia 2020 e la FIBA Europe Cup 2017-18. Dal punto di vista individuale, Tonut ha conquistato il premio di MVP e Best Ita dell’annata 2020/21 del campionato. In totale per lui ci sono 257 presenze nelle competizioni nazionali, realizzando in totale 2230 punti.

Neven Spahija, coach Umana Reyer Venezia: "È stata una settimana molto dura, con tanta analisi, come succede dopo che si perde una partita che non si doveva perdere. Ma lo sport è così. Contro Sassari abbiamo giocato una bruttissima gara in attacco e in difesa, anche per la buona preparazione della Dinamo che è in un buon momento. Abbiamo giocato molto male, su 10 giocatori solo 2 hanno tirato dalla lunetta e questo dice tanto sul nostro grado di attività. Ovviamente è colpa nostra, non degli arbitri, ma di allenatore e giocatori. Abbiamo dato una brutta immagine di noi. Succede a tutti, ma quando capita bisogna reagire. Questa settimana di lavoro è stata molto buona ed intensa, con meeting, video ed allenamenti. Milano è una squadra molto molto forte, con tanta qualità di squadra ed individuale. Noi, insieme ai nostri tifosi, vogliamo fare qualcosa di più".

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: "Quello di Venezia è uno scontro diretto e come tutte le partite che giocheremo di qui in avanti avrà un peso notevole sul piazzamento finale. Affrontiamo una squadra che ha in ogni ruolo giocatori che possono cambiare volto ad una partita. Dovremo cercare di contenere il più possibile il loro gioco in campo aperto e le molte situazioni di pick and roll centrale che creano dalla transizione. In attacco, dovremo essere più continui nel mixare il gioco perimetrale e le situazioni interne per avere un buon bilanciamento”.

Reyer Venezia - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Reyer Venezia - Olimpia Milano, gara di serie A, si gioca domani - domenica 17 marzo - alle 17. Diretta streaming su DAZN.