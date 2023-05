Serie A, Banco di Sardegna Sassari - Reyer Venezia, Gara 4: dove vedere la partita in tv e in streaming

Questa sera alle 21.30 al PalaSerradimigni di Sassari si torna in campo a caccia della semifinale scudetto: gara 4 del primo turno play-off tra la Dinamo Sassari e la Reyer Venezia. La vittoria dei sardi in gara 3 ha spostato il vantaggio della serie dopo il pareggio nelle due sfide giocate al Taliercio. La Reyer è quindi con le spalle al muro (2-1 in favore della Dinamo): solo un successo porterebbe la serie alla "bella", di nuovo al Taliercio, martedì 23 maggio.

Piero Bucchi, coach dei sardi: "Abbiamo fatto una bella partita difensiva, i ragazzi sono stati molto generosi. Il palazzetto era pieno e per i ragazzi era una bella atmosfera. Hanno giocato una partita molto intensa. Abbiamo un po’ mollato alla fine ma l’importante era fare nostra la partita. Ora ci manca proprio un passo, dobbiamo pensare a mettere tutte le energie fisiche e nervose su gara quattro che sappiamo sarà molto complicata. Tutti i ragazzi hanno dato un contributo importante, questo vuol dire che sono mentalmente dentro la serie, e questa è la cosa più rilevante. Abbiamo dimostrato che non dipendiamo da un giocatore solo, abbiamo più risorse e questo in partite così ravvicinate può essere determinante. Nell’intervallo abbiamo disposto qualche aggiustamento tecnico e poi ho sottolineato l’importanza della gara. Abbiamo ricominciato un’altra partita e la squadra ha risposto, è una squadra generosa e motivata. Ripeto che la prossima gara non sarà facile ma questa vittoria e quella ottenuta a Venezia sono molto rinfrancanti, danno molta positività, quindi siamo fiduciosi"

Andrea De Nicolao, vice capitano della Reyer: "In questi anni ci siamo già trovati davanti a grandi difficoltà e di squadra le abbiamo superate. Domani dobbiamo provare ad essere la migliore versione di noi stessi, individualmente e come insieme. Ovviamente dovremo seguire il piano gara, ma partite come questa si vincono con le emozioni, con il carattere e la voglia di portarle a casa. Dobbiamo fare uno step in più per portare la serie alla quinta partita: uno sforzo in più per un compagno, un salto o uno sfondamento in più possono essere decisivi ed aumentare la caratura del gruppo. Ci crediamo e non molliamo".

Serie A, Banco di Sardegna Sassari - Reyer Venezia, Gara 4: dove vedere la partita in tv e in streaming

Banco di Sardegna Sassari - Reyer Venezia, gara4 dei quarti di finale scudetto, in programma oggi, sabato 20 maggio, alle ore 21:30 al PalaSerradimigni di Sassari, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su DMAX e in streaming su Eleven Sports.