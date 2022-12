Serie A, Dinamo Sassari - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Quarta trasferta consecutiva tra campionato e Europa per l'Olimpia Milano, che domani ha in programma l’insidioso viaggio a Sassari. La squadra di Messina alle prese con un autentico tour de force: rientrata da Vitoria nella notte di venerdì e dopo l’allenamento di oggi è partita per la Sardegna. Con la squadra c’è anche Tim Luwawu-Cabarrot: fortunatamente la botta alla testa rimediata a Vitoria, urtando contro il pavimento, non ha lasciato conseguenze. Gli esami strumentali sono risultati negativi. Il giocatore francese sarà a disposizione di Coach Ettore Messina contro la Dinamo, così come Stefano Tonut, al rientro con minutaggio limitato. Finora, ha giocato in campionato solo cinque partite, l’ultima è stata il 30 ottobre scorso contro Verona. l’Olimpia è 7-1 in campionato, 3-1 in territorio avverso dove ha prevalso a Scafati, Pesaro e Treviso domenica scorsa. Ma la stessa Dinamo sul proprio campo ha concesso pochissimo perdendo solo contro la capolista Virtus Bologna. Si tratta di una sfida di grande tradizione perché le due squadre si sono affrontate da quando la Dinamo è in Serie A in cinque differenti serie di playoff, due finali di Coppa Italia e una finale di Supercoppa. Lo scorso anno, Milano vinse 3-0 nei playoff ma perse a Sassari in regular season. Protagonisti furono sia Gerald Robinson che Eimantas Bendzius, che sono anche oggi le pietre angolari della squadra guidata da Piero Bucchi.

“Giochiamo su un campo in cui ogni partita per noi è sempre stata, storicamente, una battaglia - dice il coach milanese Fioretti - . La Dinamo ha eseguito alcuni aggiustamenti che hanno prodotto miglioramenti gia visibili nella qualità del gioco tanto che nelle ultime uscite sono riusciti a sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori. Ci aspetta un extra sforzo difensivo contro Bendzius, che è il 4 più produttivo del campionato, e contro una batteria di esterni, a cominciare da Gerald Robinson per proseguire con tutti gli altri, che hanno sia creatività che la capacità di rendere questa creatività efficace”.

La partita Dinamo Sassari-Olimpia Milano si gioca domani, domenica 4 dicembre, alle ore 18:10 a Sassari, con diretta su Eleven e in tv in chiaro su La Nove.