Serie A, Tezenis Verona - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Tezenis Verona, reduce dal k.o. di Brescia, affronta tra le mura amiche l’EA7 Emporio Armani Milano, che viene dal largo successo interno contro Pesaro in campionato e dalla vittoria nel derby d’Eurolega contro Bologna. Verona è avanti per 24 vittorie a 20 (più un pareggio nell’edizione 1993/94 della Coppa Italia) nei 45 precedenti già giocati contro Milano. La Scaligera prevale anche negli scontri diretti giocati tra le mura amiche (14-4), con l’ultima vittoria biancorossa arrivata nella stagione nella stagione 2000/01 (92-95). Tra le società si sono giocate anche due Finali di Coppa Italia, quelle delle stagioni 1990/91 (i veneti si imposero per 97-85) e 1995/96 (i lombardi si presero la rivincita per 90-72) e una finale di Supercoppa nel 1996 (vinta da Verona con il punteggio di 79-72). Le due squadre si sono affrontate nel 5° turno di questo campionato, quando l’EA7 Emporio Armani si impose nettamente per 78-54, trainata dai 13 punti di Melli, Thomas e Ricci. Questa sfida risale al 30 ottobre 2022. Due gli ex della partita: nella Tezenis Verona c'è Giordano Bortolani, cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia, club che ancora detiene i diritti del giocatore. A Milano Giampaolo Ricci ritrova il suo passato: ha realizzato 6.1 punti e 3.9 rimbalzi di media nell’annata trascorsa a Verona nella stagione 2015/16.

Alessandro Ramagli, coach della Tezenis Verona, chiede ai suoi una vittoria clamorosa in chiave salvezza: “Milano è una squadra camaleontica, con molte armi a disposizione. Ha cambiato in modo sensibile il proprio modo di giocare con l’arrivo di un giocatore che poi è diventato il loro giocatore cardine, Shabazz Napier. Dal momento in cui è arrivato lui, la squadra ha cambiato le proprie modalità, soprattutto in attacco. È stato annunciato che sia lui sia Melli hanno delle problematiche di natura influenzale, quindi non sappiamo quale sarà il personale a disposizione. È indubbio che la squadra si è evoluta. Ha una difesa solidissima, che è stata il loro punto di forza per tutto il campionato. A questo si aggiunge l’attacco, che ha avuto un periodo di difficoltà legato all’assenza dei palleggiatori. L’infortunio di Pangos e il mancato arrivo di Napier ha sicuramente forzato dei giocatori a giocare fuori ruolo. In quel momento la squadra in attacco aveva meno fluidità, poi l’arrivo proprio di Napier ha riaperto le porte a una capacità gestionale di alta qualità, anche nella metà campo offensiva. Non può esserci nessuna partita data per scontata, dobbiamo mostrare la nostra migliore faccia. Queste settimane daranno la dimensione del nostro livello di competitività e della capacità che avremo di raggiungere un obiettivo ad oggi molto complicato, ma altrettanto raggiungibile, che è quello della salvezza”.

Mario Fioretti, assistant coach dell'Olimpia Milano: “Nelle ultime settimane, tutte le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza hanno giocato con grande energia e qualità, per cui dovremo essere pronti a giocare una partita dura. Verona è molto efficace nel gioco in transizione e in campo aperto, con esterni che possono creare vantaggi in modi diversi, sia da dietro l’arco che in penetrazione”.

Serie A, Tezenis Verona - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Tezenis Verona - Olimpia Milano, gara della 26a giornata di serie A in programma oggi, domenica 16 aprile, alle ore 17, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.