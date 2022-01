Serie A1 femminile, 4a di ritorno: risultati, classifica e sintesi delle gare

Una domenica incredibile in serie A1: due partite soltanto ma grandissime emozioni con le vittorie di Costa Masnaga e Lucca.

Vittoria pesante per la Gesam Gas E Luce Lucca contro la Costruzioni Italia Broni: finisce 60-51 per le toscane un match in cui Broni, molto rinnovata nell'organico (esordio per l'americana Smith e l'olandese Westerik), dà parecchio filo da torcere alla formazione biancorossa, guidata dai 13 punti di Wiese e Miccoli. Proprio il capitano, e un canestro di Frustaci, danno di fatto il +7 che chiude la gara nel quarto conclusivo, fiaccando una buona resistenza di Broni guidata proprio da Smith (12) e dalla solita Bestagno (11).

Partita strepitosa il derby lombardo tra Limonta Costa Masnaga e Allianz Geas Sesto San Giovanni: Geas controlla per larghi tratti, anche sul +17 (41-58) nel terzo periodo di gioco. Da lì in poi, però, Costa inizia a piccoli passi la sua rimonta con una Spreafico caldissima (31 punti a fine gara) e tante giocate di mestiere del capitano Jablonowski. Nel finale Trucco (19) con due bombe importanti consente al Geas di agganciare sul 74 pari, a 3" dal termine però Matilde Villa, 17 punti, sfodera dal cilindro il jumper del +2: dall'altra parte errore in terzo tempo di Gwathmey, vince Costa 76-74.

Risultati

Virtus Segafredo Bologna - Akronos Moncalieri RINVIATA

Fila San Martino di Lupari - USE Scotti Rosa Empoli RINVIATA

Umana Reyer Venezia - Passalacqua Ragusa RINVIATA

23/01/2022

Limonta Costa Masnaga - Allianz Geas Sesto San Giovanni 76 - 74

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Costruzioni Italia Broni 60 - 51

02/02/2022

Dinamo Sassari - La Molisana Magnolia Campobasso

08/02/2022

Famila Wuber Schio - E-Work Faenza



Classifica

Famila Wuber Schio**** 26, Umana Reyer Venezia***** 20, Virtus Segafredo Bologna**** 20, Passalacqua Ragusa**** 20, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca** 20, La Molisana Magnolia Campobasso ******14, Fila San Martino di Lupari***** 12, Allianz Geas Sesto San Giovanni*** 12, Dinamo Sassari***** 10, Limonta Costa Masnaga** 10, Costruzioni Italia Broni***** 6, Akronos Moncalieri*** 6, E-Work Faenza***** 4, USE Scotti Rosa Empoli****2



**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite in meno

******sei partite in meno

I tabellini



Limonta Costa Masnaga - Allianz Geas Sesto San Giovanni 76 - 74 (12-19, 28-43, 51-58, 76-74)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Spreafico* 31 (5/5, 5/15), Villa* 2 (1/2, 0/2), Villa* 17 (7/17, 0/1), Osazuwa 2 (1/2 da 2), Caloro 3 (1/1 da 3), Balossi NE, Jablonowski* 7 (3/5, 0/1), Allievi* 10 (4/9 da 2), Vaughn 4 (2/7 da 2), Labanca NE

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 23/47 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 12/15 - Rimbalzi: 37 7+30 (Jablonowski 13) - Assist: 23 (Allievi 8) - Palle Recuperate: 8 (Jablonowski 3) - Palle Perse: 10 (Villa 5)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto* 4 (2/4, 0/1), Raca*, Fietta, Crudo 6 (0/1, 2/3), Merisio NE, Graves* 22 (9/14 da 2), Panzera 9 (3/9, 1/3), Trucco* 19 (2/7, 5/8), Ercoli 2 (1/3 da 2), Gwathmey* 12 (3/10, 2/4)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 20/50 - Tiri da 3: 10/24 - Tiri Liberi: 4/5 - Rimbalzi: 46 14+32 (Graves 14) - Assist: 23 (Graves 5) - Palle Recuperate: 7 (Panzera 2) - Palle Perse: 12 (Graves 3)

Arbitri: Nocera R., Mottola C., Forni M.



Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca - Costruzioni Italia Broni 60 - 51 (21-17, 33-30, 44-40, 60-51)

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Azzi NE, Natali* 8 (2/5, 1/8), Dietrick* 8 (2/6, 1/3), Parmesani 4 (2/8, 0/2), Gianolla 2 (0/3, 0/1), Kaczmarczyk* 10 (5/10, 0/6), Miccoli* 13 (4/4, 1/6), Gilli, Frustaci 2 (1/1, 0/2), Wiese* 13 (3/7, 2/5)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 19/46 - Tiri da 3: 5/34 - Tiri Liberi: 7/9 - Rimbalzi: 54 22+32 (Kaczmarczyk 15) - Assist: 18 (Dietrick 12) - Palle Recuperate: 12 (Natali 2) - Palle Perse: 13 (Dietrick 4)

COSTRUZIONI ITALIA BRONI: Bestagno* 11 (4/8, 0/1), Albano 3 (0/0, 0/0), Lisoni NE, Merli NE, Repetto NE, Galbiati* 5 (0/4, 1/6), Mazza* 2 (1/4, 0/3), Dedic* 9 (1/5, 2/2), Castelli NE, Westerik 4 (1/4 da 2), Smith* 12 (5/10, 0/1), Bona 5 (1/5 da 2)

Allenatore: Castelli A.

Tiri da 2: 13/40 - Tiri da 3: 3/13 - Tiri Liberi: 16/23 - Rimbalzi: 45 10+35 (Dedic 9) - Assist: 7 (Bestagno 2) - Palle Recuperate: 3 (Bestagno 1) - Palle Perse: 23 (Bestagno 8)

Arbitri: Ursi S., Beneduce N., Di Martino V.