Serie A1 Femminile, primi colpi di mercato del Famila Schio

Dopo aver vinto il 12° scudetto della sua storia, il Famila Schio è in pieno fermento per creare il giusto mix tra esperienza e giovane talento per un'altra annata al top in Italia e in Europa.

Direttamente da UConn arriva infatti Dorka Juhász, lunga ungherese di grande duttilità (può giocare nei ruoli di ala grande e centro) di 192 cm classe 1999 (quasi 2000 essendo nata il 18 dicembre). Juhász è stata la sedicesima scelta dell’ultimo draft WNBA da parte delle Minnesota Lynx (in cui milita anche l’ex orange Achonwa). Al college ha giocato inizialmente per 3 stagioni con Ohio State, trasferendosi poi a UConn (agli ordini di Geno Auriemma, storico coach di Team USA) per gli ultimi due anni del college: ha sempre flirtato con la doppia doppia di media nei suoi anni universitari, dimostrando così la sua ottima presenza a rimbalzo e la preziosa vena realizzativa. Nel 2017 ha già assaporato l’Eurocup Women con Pecs (8 punti e 4,5 rimbalzi a soli 18 anni), mentre con le nazionali giovanili ha preso parte all’Europeo U18 e alla Coppa del Mondo U19.