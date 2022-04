Serie A1 Femminile, parte la postseason: tutto su play-off e play-out

Otto squadre per un titolo, quattro per evitare l'inferno della retrocessione. play-off e play-out della serie A1 iniziano oggi. Ampia la copertura streaming dei match che saranno tutti in diretta su LBF TV: il programma prevede in chiaro Gara 1 dei play-off al PalaMinardi tra Passalacqua Ragusa e Gesam Gas e Luce Lucca, oltre a Gara 2 dei play-out al PalaEinaudi tra Akronos Moncalieri e Banco di Sardegna Dinamo Sassari. Le sfide andranno in onda anche su LBF TV - Canale 411. Completerà l'elenco delle gare garantite in chiaro per questi primi turni della postseason anche un match di ritorno dei Quarti di Finale play-off, che verrà annunciato nei prossimi giorni.

PLAY-OFF

(1) FAMILA WUBER SCHIO vs (8) FILA SAN MARTINO DI LUPARI

Gara d'andata: PalaLupe, 12/04/2022 ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV

Gara di ritorno: PalaRomare, 15/04/2022 ore 20.30, diretta LBF TV



La capolista imbattuta alla prova Playoff: tutte le squadre che hanno concluso la regular season senza sconfitte hanno poi vinto lo Scudetto, e Schio vuole sicuramente confermare la regola. Le scledensi, tra epidemie influenzali e riposi, hanno chiuso il campionato con un organico ridotto, ma sono pronte a tornare a pieno regime. Per il Fila San Martino di Lupari si ripropone un match che si sarebbe dovuto giocare anche l'anno scorso, ma è poi saltato per il focolaio di Covid-19 che ha costretto il Fila a rinunciare ai Playoff. Postseason che quest'anno le giallonere affronteranno senza due pezzi importanti, Russo e Ianezic, mentre la stagione di Milazzo pare compromessa dopo l'infortunio rimediato proprio in Coppa Italia contro Schio in un match molto combattuto.

(4) GESAM GAS E LUCE LUCCA vs (5) PASSALACQUA RAGUSA

Gara d'andata: PalaMinardi, 12/04/2022 ore 20.30, diretta in chiaro LBF TV e LBF TV - Canale 411

Gara di ritorno: PalaTagliate, 15/04/2022 ore 20.30, diretta LBF TV

Sfida che si giocherà sulla differenza canestri tra due formazioni che in stagione hanno alle spalle tre scontri: 2-1 in favore di Lucca sinora il conteggio, con le vittorie 72-67 e 67-71 tra campionato e Coppa delle lucchesi e il netto 86-55 delle siciliane di appena dieci giorni prima dei Playoff, condizionato però dall'epidemia influenzale che ha penalizzato l'epilogo di regular season delle lucchesi.

Contro Ragusa, Lucca conta di recuperare i pieni effettivi, tra cui la play Blake Dietrick che ha guidato la squadra di coach Andreoli al quarto posto, risultato sicuramente oltre le più rosee aspettative. Non ci sarà ovviamente Sydney Wiese e Lucca affronterà tutta la postseason con due straniere.

(2) UMANA REYER VENEZIA vs (6) LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO

Gara d'andata: La Molisana Arena, 12/04/2022 ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV

Gara di ritorno: Palasport Taliercio, 15/04/2022 ore 19.30, diretta LBF TV



Grande attesa a Campobasso per la prima Playoff della Magnolia, ci si aspetta una grande cornice di pubblico per la Gara d'andata di martedì. Campobasso, al netto dell'infortunio di Premasunac sostituita da Lawrence, non dovrebbe aver indisponibilità di sorta per la grande sfida e vuole ripetere il colpo gobbo della vittoria in campionato.

La Reyer viene dalla delusione di EuroCup Women, un evento a metà con la grande vittoria contro Mersin del martedì e la pesante sconfitta rimediata da Bourges al giovedì. In casa veneta lungodegente l'esterna Pan, non in perfette condizioni naturalmente anche Petronyte che tra l'altro è stabilmente finita dietro nelle gerarchie al trio di straniere Ndour-Thornton-Anderson, scelta decisamente obbligata per coach Mazzon.

(3) VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA vs (6) LIMONTA COSTA MASNAGA

Gara d'andata: Palazzetto via Verdi, 12/04/2022 ore 21.00, diretta esclusiva LBF TV

Gara di ritorno: Virtus Segafredo Arena, 15/04/2022 ore 20.30, diretta LBF TV



Può esser un turno di play-off a sorpresa, specie se la Virtus non dovesse recuperare dalle indisponibilità che hanno condizionato la Coppa Italia e il post, tra epidemie di bronchite e riposi precauzionali. Nell'ultimo impegno di campionato con Schio indisponibili per coach Lino Lardo Dojkic e Ciavarella, vedremo se per la postseason riusciranno a recuperare.

Costa, sostanzialmente, si presenta alla postseason nella forma migliore avendo trovato risorse preziose anche con l'arrivo di Burkholder e morale per un percorso eccezionale nel girone di ritorno: 10-1 di record.



PLAY-OUT

(10) BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI vs (13) AKRONOS MONCALIERI

Gara 1: PalaSerradimigni, 12/04/2022 ore 20.00, diretta esclusiva LBF TV

Gara 2: PalaEinaudi, 16/04/2022 ore 20.30, diretta in chiaro LBF TV e LBF TV - Canale 411

ev. Gara 3: PalaSerradimigni, 21/04/2022 ore 20.00, diretta LBF TV

Turno di difficilissima lettura: le squadre interessate hanno dovuto fare di necessità virtù, cambiando tanto a stagione in corso. Sassari, dopo aver inserito Skoric in luogo degli eterni problemi fisici di Trebec, è stata costretta a un intervento lampo sul mercato dopo l'infortunio di Lucas che ha terminato la stagione di "Machine Gun Maggie": in Sardegna è arrivata Vintsilaiou, che nell'esordio con Geas non è andata male. Contro Sesto però oltre alla lungodegente Arioli mancava Shepard, e ovviamente da lei passa la salvezza delle sarde: se ci sarà, serie potenzialmente molto diversa. Moncalieri aveva iniziato la sua stagione con Paixao a giostrare da play, ma una volta incassata la sua decisione di tornare in Brasile si è consolata con una giocatrice come Vanloo, e l'impressione è che la belga abbia cambiato il paesaggio tecnico per l'Akronos. Che ha riposato all'ultima giornata e punta a ritrovare Miletic per le gare che contano.

(11) E-WORK FAENZA vs (12) COSTRUZIONI ITALIA BRONI

Gara 1: PalaBubani, 12/04/2022 ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV

Gara 2: PalaBrera, 16/04/2022 ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV

ev. Gara 3: PalaBubani, 21/04/2022 ore 20.30, diretta LBF TV



Faenza ha chiuso la stagione su una nota positiva, dato che al PalaBubani ha vinto tre gare e due le ha perse contro squadre da Playoff, Costa e Campobasso, sprecando tanto e cedendo solo nelle battute conclusive. Squadra lunga, ha recuperato le principali infortunate (l'impressione è he Kunaiyi e Davis, gestite a Lucca, possano tornare in piene forze per i Playoff) e ha una rotazione molto ampia rispetto alle rivali in questi Playout. Broni, dal canto suo, ha il lusso di avere quattro straniere in organico ma soprattutto nelle ultime gare pare uscita da quello stato d'impasse che ha condizionato la fase centrale di campionato, con dieci sconfitte di fila. Può contare su un campo caldo e in particolare questa più di tutte è probabilmente la serie dove si vedrà lo spettacolo migliore sugli spalti, con due fattori campo importanti.