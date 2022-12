Serie A2, Torino e Udine staccano il biglietto per la Coppa Italia. I risultati della 13° giornata

Verdetti a ripetizione nel 13° turno del Campionato di Serie A2 Old Wild West di basket maschile. Staccano il pass per il tabellone della Coppa Italia Acqua S.Bernardo Cantù, Vanoli Basket Cremona, Gruppo Mascio Treviglio e Reale Mutua Torino nel GIRONE VERDE

Si qualificanO Unieuro Forlì, Tramec Cento, Giorgio Tesi Group Pistoia ed Apu Old Wild West Udine per il GIRONE ROSSO. Questi gli abbinamenti dei quarti di finale della Coppa Italia Serie A2 Old Wild West 2023.

ACQUA S.BERNARDO CANTU' (1 Verde) - APU OLD WILD WEST UDINE (4 Rosso)

TRAMEC CENTO (2 Rosso) - GRUPPO MASCIO TREVIGLIO (3 Verde)

VANOLI BASKET CREMONA (2 Verde) - GIORGIO TESI GROUP PISTOIA (3 Rosso)

UNIEURO FORLI' (1 Rosso) - REALE MUTUA TORINO (4 Verde)

I quarti di finale si giocheranno in gara unica in casa delle prime due classificate di ogni raggruppamento. Nella giornata di lunedì 19 dicembre, saranno resi noti date e orari di gioco. Le vincenti dei quarti accederanno alla Final Four (11-12 marzo, in sede da definire).

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2022-2023 - Risultati 13^ giornata

UCC Assigeco Piacenza-2B Control Trapani 76-64

Benacquista Assicurazioni Latina-E Gap Stella Azzurra Roma 88-95

Kienergia Rieti-Gruppo Mascio Treviglio 55-78

Acqua S.Bernardo Cantù-Ferraroni Juvi Cremona 90-55

Moncada Energy Agrigento-Novipiù Monferrato Basket 88-72

Urania Milano-Reale Mutua Torino 73-74

Riposa: Vanoli Basket Cremona

LA CLASSIFICA:

Acqua S.Bernardo Cantù 22 11-1

Vanoli Basket Cremona 20 10-2

Gruppo Mascio Treviglio 18 9-3

Reale Mutua Torino* 13 8-4 3 punti di penalizzazione

Urania Milano 12 6-6

UCC Assigeco Piacenza 12 6-6

Moncada Energy Agrigento 12 6-6

Novipiù Monferrato Basket 10 5-7

Benacquista Assicurazioni Latina 10 5-7

2B Control Trapani 8 4-8

Kienergia Rieti 6 3-8

Ferraroni Juvi Cremona 6 3-9

E-Gap Stella Azzurra Roma 2 1-10

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2022-2023 - Risultati 13^ giornata

Unieuro Forlì-Fortitudo Kigili Bologna 88-66

Giorgio Tesi Group Pistoia-RivieraBanca Basket Rimini 79-62

Tassi Group Ferrara-Staff Mantova 88-81

HDL Nardò-Apu Old Wild West Udine 89-77

OraSì Ravenna-Allianz Pazienza San Severo 87-56

Tramec Cento-Caffè Mokambo Chieti 75-54

UEB Gesteco Cividale-Umana Chiusi 62-63

LA CLASSIFICA: