Stella Rossa - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo il ko subito in Lituania contro lo Zalgiris, che non ha intaccato la posizione in zona play-in di Eurolega, la Virtus va a Belgrado per affrontare venerdì 22 marzo la Stella Rossa (record 10-19). Nel girone di andata, i bolognesi vinsero 85-79 di fronte al proprio pubblico.

Il capo allenatore Ioannis Sfairopoulos – con qualche defezione tra le guardie – si affiderà all'estro di Yago Dos Santos, playmaker undersize brasiliano con tanti punti nelle mani, rapido nel concludere al ferro e da dietro l'arco, ma anche capace di mettere in ritmo i compagni e subire un cospicuo numero di falli. Javonte Smart sarà il secondo violino offensivo dei serbi, veloce nel far ripartire la transizione e con le capacità di spendere energie utili anche nella metà campo difensiva; a fargli compagnia come esterno ci sarà Luka Mitrovic, chiamato anche lui al doppio compito tra attacco e difesa, dove spenderà falli tattici per spezzare il flusso degli avversari.

Rokas Giedraitis giocherà come ala piccola prendendosi maggiori responsabilità nella metà campo offensiva, facendo sentire comunque la sua pressione al portatore; Joel Bolomboy rimarrà sotto le plance per fare a sportellate con i rivali più grossi, lotterà a rimbalzo e si farà coinvolgere sui pick and roll per segnare punti facili. Dalla panchina sarà Adam Hanga a vestire gli insoliti panni del playmaker: l'ungherese agirà da difensore primario, ma gestirà anche i possessi in assenza di un vero e proprio creator; Dejan Davidovac farà valere i suoi centimetri e la sua fisicità per eludere le marcature, i suoi movimenti senza palla torneranno utili per un extra possesso o come soluzione alternativa. Freddie Gillespie e Mike Tobey saranno i due backup nel ruolo di centro: il primo maggiormente coinvolto nel pick and roll e nelle conclusioni sopra al ferro, il secondo come terminale offensivo nelle conclusioni da dietro l'arco e per alzare i centimetri in area; Dalibor Ilic e Stefan Lazarevic completeranno le rotazioni di coach Sfairopoulos. La Stella Rossa Belgrado ha travolto per 59-82 il Cibona Zagabria nell'ultimo turno di ABA League confermandosi in vetta alla classifica con un record di 20-3.

Stella Rossa Belgrado - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Stella Rossa Belgrado - Virtus Bologna, gara di Eurolega, si gioca venerdì 22 marzo, alle ore 19.00, in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.