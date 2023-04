Le due sconfitte consecutive contro Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes hanno messo fine al sogno play-off della Virtus di coach Sergio Scariolo (record 13-19), che cercherà di onorare l'impegno in Eurolega cercando riscatto nella trasferta spagnola di giovedì 6 aprile a Valencia.

L'avversario è il Valencia (14-18), fuori dalla corsa per l'ottavo posto dopo aver perso tre gare di fila. Coach Alex Mumbru metterà probabilmente sul parquet qualche novità in questo finale di stagione, ma a trascinare i valenciani con il suo talento e le sue fiammate sarà sempre il playmaker Chris Jones. Al suo fianco, Jonah Radebaugh terrà alta la sua fama di guardia difensiva agendo su entrambi i lati del campo tenendo alta la pressione sul portatore; il giovane Josep Puerto completerà il reparto esterni sfruttando maggiormente la sua attitudine da tiratore oltre l'arco. In prossimità del ferro ci sarà Jasiel Rivero a mettere fisicità e centimetri, agendo come bloccante e rollante nei numerosi pick and roll eseguiti secondo il piano partita; a completare il quintetto, James Webb III in una versione atipica di 3&D con anche tanta presenza a rimbalzo. Dalla panchina la coppia formata da Shannon Evans e Jared Harper servirà per alzare il ritmo di gioco e la qualità del playmaking. Xabi Lopez-Arostegui prenderà l'ultimo spot disponibile nel backcourt contribuendo con un aiuto sulle due metà campo; l'esperienza di Victor Claver in area verrà unita alla presenza del giovane Jaime Pradilla, chiamato a fare la staffetta nel ruolo di centro con il montenegrino Bojan Dubljevic. Infine faranno parte delle rotazioni anche l'ala Kyle Alexander e il playmaker Martin Hermannsson. Nell'ultima sfida di Liga ACB, il Valencia ha perso sul proprio parquet contro il Baskonia per 81-85 e ora con un record di 13-12 occupa l'ottavo posto in classifica.

Valencia - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Valencia - Virtus Bologna, gara di Eurolega, in programma giovedì 6 aprile, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports. Streaming anche su Euroleague.TV e diretta radio su Radio Nettuno Bologna Uno.