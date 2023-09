Primo storico trofeo per la Virtus Bologna femminile: batte Schio e vince la Supercoppa italiana

La Virtus Segafredo Bologna supera il Famila Wuber Schio 65-70 nella finale della Supercoppa italiana 2023 di Pordenone, conquistando così il suo primo storico trofeo al termine di una partita molto equilibrata e dall'elevata intensità.

Bologna interrompe l’egemonia scledense in Supercoppa italiana tenendo la testa quasi sempre avanti, non senza subire più volte la rimonta Orange: nonostante un’altra serata scarsa al tiro dalla lunga distanza (21% contro il 43% delle vù nere) il Famila è riuscito comunque a giocarsi la partita fino all’ultimo possesso con la solita grinta ed intensità della grande squadra. A Bologna i complimenti di coach Dikaioulakos nell’intervista post gara che sottolinea, con onestà, come non sia possibile (o quantomeno molto difficile) vincere tutti i trofei ogni anno.

La MVP della sfida è Lauren Cox, autrice di una prestazione maiuscola da doppia doppia con 21 punti e 11 rimbalzi all'attivo, oltre al tiro da tre decisivo nel finale di gara che ha di fatto consegnato la Supercoppa alla Virtus. Festa grande per il club del patron Zanetti, che ora si tuffa nella stagione per contendere a Schio anche il prossimo scudetto.

Le emozioni di coach Vincent ai microfoni di LBF: “Sono fortunato di essere stato chiamato da una bella società, è il sogno di ogni allenatore venire alla Virtus, Basket City in Europa. Noi siamo il lato femminile, ma proviamo a portare ai tifosi un equilibrio con il lato maschile, di portare un segnale positivo alla pallacanestro femminile con questo trofeo. È solo una partita di inizio stagione, puntiamo sempre più in alto. Cerchiamo di giocare molto insieme, di trovare delle soluzioni con un gioco che proviamo a costruire che è adatto a questa squadra. Non sempre riusciamo, ma andiamo avanti giorno dopo giorno e solo così possiamo arrivare in alto. Le ragazze stanno cercando un trofeo da 3 anni che non hanno mai vinto. Sono davvero contento, abbiamo lavorato bene dall’inizio della stagione. Dobbiamo sicuramente migliorarci, in particolare in attacco, in difesa abbiamo fatto abbastanza bene ma in attacco dobbiamo lavorare tanto”.

Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna 65 - 70

FAMILA WUBER SCHIO: Bestagno 9 (1/4, 1/2), Sottana 10 (4/7, 0/3), Sivka NE, Verona* 10 (3/5, 1/6), Guirantes* 16 (7/12, 0/3), Mutterle NE, Crippa 2 (1/1 da 2), Chagas NE, Keys* 3 (0/4, 1/1), Penna*, Reisingerova* 15 (4/8, 1/1)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 20/41 - Tiri da 3: 4/19 - Tiri Liberi: 13/19 - Rimbalzi: 37 10+27 (Guirantes 8) - Assist: 10 (Verona 5) - Palle Recuperate: 4 (Crippa 2) - Palle Perse: 11 (Verona 3)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa* 9 (1/3, 2/3), Peters 5 (1/2, 1/1), Cox* 21 (2/9, 4/9), Barberis, Dojkic* 14 (2/4, 2/7), Andre'* 7 (3/6 da 2), Zandalasini* 11 (1/1, 3/6), Orsili 3 (0/1, 1/4), Consolini

Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 10/27 - Tiri da 3: 13/30 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 36 7+29 (Cox 11) - Assist: 16 (Dojkic 4) - Palle Recuperate: 4 (Pasa 1) - Palle Perse: 13 (Peters 6)

Arbitri: Borgo C., Dori G., Lucotti M.