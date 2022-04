F1 Gp Australia: gli highlights della gara vinta da Charles Leclerc

Dopo due anni di pandemia la F1 è tornata in Australia e ha subito regalato un grande spettacolo. Charles Leclerc, che partiva dalla pole position, ha meritatamente vinto e ha festeggiato sul podio con Sergio Perez (Red Bull) e George Russell (Mercedes).

