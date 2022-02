Olimpiadi invernali 2022, Federica Brignone è medaglia d'argento nel gigante

Grande impresa di Federica Brignone. L'azzurra ha conquistato oggi, lunedì 7 febbraio, la medaglia d'argento nel gigante alle olimpiadi di Pechino 2022. La gara è stata vinta dalla svedese Sara Hector, che è in testa alla classifica di specialità di Coppa del mondo. La medaglia di bronzo l’ha conquistata Lara Gut.

É la prima medaglia per lo sci ai giochi di Pechino 2022. Le donne dello sci conquistano così la 16sima medaglia olimpica dello loro storia, la 33esima per lo sci azzurro ai Giochi. Brignone quattro anni fa a PyeongChang aveva vinto il bronzo. L’ultimo argento olimpico italiano nella storia dello sci alpino femminile è quello di Isolde Kostner, vinto nella discesa libera di Salt Lake City 2002.

Brignone ha disputato una grande gara. Nella prima manche aveva chiuso al terzo posto, mentre nella seconda è riuscita a recuperare ancora una posizione, guadagnando la piazza d'onore. Più deludenti le prove delle altre azzurre che puntano a rifarsi negli appuntamenti in programma nei prossimi giorni: Elena Curtoni ha chiuso in 20esima posizione a 4″22, mentre Marta Bassino era uscita già nella prima manche.

Grande delusione anche per la campionessa in carica Mikaela Shiffrin. La stella americana è uscita nella prima manche e per Petra Vlhova, soltanto 14esima. La gara è stata interrotta per la bruttissima caduta della statunitense Nina O'Brien che è caduta a due porte dal termine. Si teme un infortunio al suo ginocchio destro.

Brignone è stata bravissima ad adattarsi alle condizioni della neve, che ha messo in difficoltà più di una atleta e a mantenere la concentrazione in una gara che, complice la pausa per il recupero della discesa libera maschile, ha avuto un'interruzione record di quasi sei ore tra la prima e la seconda manche.

Alla fine è arrivato come premio un meraviglioso argento. L'atleta valdostana, la più polivalente delle nostre atlete, dopo aver rotto il ghiaccio con questa splendida medaglia, ora punta a incrementare il bottino nelle gare in programma nei prossimi giorni.

