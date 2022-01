Olimpiadi invernali Pechino 2022: date, orari, calendario, tv

L’attesa sta per finire, in Cina stanno per iniziare le olimpiadi invernali. I giochi di Pechino 2022 sono in programma dal 4 al 10 febbraio. Venerdì 4 febbraio si terrà la cerimonia di apertura (qui trovate dove seguirla in tv) . Michela Moioli guiderà la rappresentativa italiana composta da 118 atleti.

Già mercoledì 2 febbraio inizierà il programma del curling che sarà il primo dei 108 appuntamenti in programma. Qui di seguito trovate le date e il programma delle 108 gare in calendario.

La Rai trasmetterà in chiaro 100 ore di trasmissione in diretta, distribuendole tra Rai 2 e Rai Sport. Le Olimpiadi 2022 saranno trasmesse integralmente anche da Eurosport (anche sui canali 210 e 211 di Sky) e in live streaming sulle app Eurosport Player e Discovery+.

Olimpiadi invernali Pechino 2022: il programma

Mercoledì 2 febbraio

13:05 curling: sessione 1 doppio misto.

Giovedì 3 febbraio

2:05 - curling: sessione 2 doppio misto;

7:05 curling: sessione 3 doppio misto;

11:00 - freestyle: qualificazione 1 moguls donne;

12:45 - freestyle: qualificazione 1 moguls uomini;

13:05 – curling: sessione 4 doppio misto.

Venerdì 4 febbraio

1:35 - curling: sessione 5 doppio misto;

3:02 - pattinaggio di figura: team event – programma corto maschile;

4:41 - pattinaggio di figura: team event – rhythm dance danza sul ghiaccio;

6:22 - pattinaggio di figura: team event – programma corto coppie d’artistico;

6:35 - curling: sessione 6 doppio misto;

13:00 - cerimonia d’apertura.

Sabato 5 febbraio

2:05 - curling: sessione 7 doppio misto;

3:45 - snowboard: qualificazione 1 slopestyle donne;

4:47 - snowboard: qualificazione 2 slopestyle donne;

6:15 - salto con gli sci: salto di allenamento uomini nh;

7:05 - curling: sessione 8 doppio misto;

7:20 - salto con gli sci: qualificazione uomini nh;

8:45 - sci di fondo: skiathlon donne 7.5 + 7.5 km;

9:30 - speed skating: 3000 metri donne;

10:00 - biathlon: staffetta mista 4×6 km;

10:45 - salto con gli sci: qualificazione donne nh;

11:00 - freestyle: qualificazione 2 moguls uomini;

11:45 - salto con gli sci: prima manche nh donne;

12:00 - short track: batterie 500 metri donne;

12:10 - slittino: prima manche singolo uomini;

12:30 - freestyle: finale 1 moguls uomini;

12:35 - salto con gli sci: seconda manche nh donne;

12:38 - short track: batterie 1000 metri uomini;

13:05 - freestyle: finale 2 moguls uomini;

13:05 - curling: sessione 9 doppio misto;

13:23 - short track: quarti di finale staffetta mista;

13:40 - freestyle: finale 3 moguls uomini;

13:50 - slittino: seconda manche singolo uomini;

13:53 - short track: semifinale staffetta mista;

14:26 - short track: finale staffetta mista;

Domenica 6 febbraio

2:05 - curling: sessione 10 doppio misto;

2:30 - snowboard: finale 1 slopestyle donne;

2:37 - pattinaggio di figura: team event – programma corto donne;

2:57 - snowboard: finale 2 slopestyle donne;

3:24 - snowboard: finale 3 slopestyle donne;

4:00 - sci alpino: discesa libera uomini;

4:57 - pattinaggio di figura: team event – programma libero coppie d’artistico;

7:05 - curling: sessione 11 doppio misto;

8:00 - sci di fondo: skiathlon uomini 15 + 15 km;

9:30 - speed skating: 5000 metri uomini;

11:00 - freestyle: qualificazione 2 moguls donne;

11:00 - salto con gli sci: salto di allenamento nh uomini;

12:00 - salto con gli sci: prima manche nh uomini;

12:30 - freestyle: finale 1 moguls donne;

12:30 - slittino: terza manche singolo uomini;

13:00 - salto con gli sci: seconda manche nh uomini;

13:05 - curling: sessione 12 doppio misto;

13:05 - freestyle: finale 2 moguls donne;

13:40 - freestyle: finale 3 moguls donne;

14:15 - slittino: quarta manche singolo uomini.

lunedì 7 febbraio

2:05 - curling: sessione 13 doppio misto;

2:22 - pattinaggio di figura: programma libero maschile team event;

2:30 - freestyle: qualificazione 1 big air donne;

3:15 - freestyle: qualificazione 2 big air donne;

3:15 - sci alpino: prima manche gigante donne;

3:31 - pattinaggio di figura: programma libero danza sul ghiaccio team event;

4:00 - freestyle: qualificazione 3 big air donne;

4:37 - pattinaggio di figura: programma libero donne team event;

5:00 - snowboard: finale 1 slopestyle uomini;

5:27 - snowboard: finale 2 slopestyle uomini;

5:54 - snowboard: finale 3 slopestyle uomini;

6:30 - freestyle: qualificazione 1 big air uomini;

6:45 - sci alpino: seconda manche gigante donne;

7:15 - freestyle: qualificazione 2 big air uomini;

8:00 - freestyle: qualificazione 3 big air uomini;

9:30 - speed skating: 1500 metri donne;

10:00 - biathlon: 15 km individuale donne;

11:28 - salto con gli sci: trial round gara a squadre mista;

12:30 - short track: quarti di finale 500 metri donne;

12:44 - short track: quarti di finale 1000 metri uomini;

12:45 - salto con gli sci: prima manche gara a squadre mista;

12:50 - slittino: prima manche singolo donne;

13:05 - curling: semifinali doppio misto;

13:13 - short track: semifinali 500 metri donne;

13:20 - shor track: semifinali 1000 metri uomini;

13:46 - short track: finale 500 metri donne;

13:51 - salto con gli sci: seconda manche gara a squadre mista;

13:58 - short track: finale 1000 metri uomini;

14:30 – slittino: seconda manche singolo donne.

Martedì 8 febbraio 2022

2:22 - pattinaggio di figura: programma corto uomini;

3:00 - freestyle: prima manche finale big air donne;

3:22 - freestyle: seconda manche finale big air donne;

3:40 - snowboard: qualificazioni pgs donne;

3:45 - freestyle: terza manche finale big air donne;

4:00 - sci alpino: superg uomini;

4:07 - snowboard: qualificazioni pgs uomini;

4:34 - snowboard: elimination round pgs donne;

5:01 - snowboard: elimination round pgs uomini;

7:05 - curling: finale bronzo doppio misto;

7:30 - snowboard: ottavi di finale pgs donne;

7:40 - snowboard: ottavi di finale pgs uomini;

8:06 - snowboard: quarti di finale pgs donne;

8:15 - snowboard: quarti di finale pgs uomini;

8:24 - snowboard: semifinali pgs donne;

8:30 - snowboard: semifinali pgs uomini;

8:36 - snowboard: finale bronzo pgs donne, al termine finale per l’oro;

8:43 - snowboard: finale per il bronzo pgs uomini, al termine finale per l’oro;

9:00 - sci di fondo: qualificazioni sprint tl donne;

9:30 - biathlon: 20 km individuale uomini;

9:50 - sci di fondo: qualificazioni sprint tl uomini;

11:30 - speed skating: 1500 metri uomini;

11:30 - sci di fondo: quarti di finale sprint tl donne;

11:55 - sci di fondo: quarti di finale sprint tl uomini;

12:25 - sci di fondo: semifinali sprint tl donne;

12:35 - sci di fondo: semifinali sprint tl uomini;

12:47 - sci di fondo: finale sprint tl donne;

12:50 - slittino: terza manche singolo donne;

13:00 - sci di fondo: finale sprint tl uomini;

13:05 - curling: finale per l’oro doppio misto;

14:35 - slittino: quarta manche singolo donne

Mercoledì 9 febbraio 2022

2:30 - snowboard: prima manche qualificazioni half -pipe donne;

3:15 - sci alpino: prima manche slalom donne;

3:21 - snowboard: seconda manche qualificazioni half -pipe donne;

4:00 - snowboard: seeding run 1 snowboardcross donne;

4:00 - freestyle: prima manche finale big air uomini;

4:22 - freestyle: seconda manche finale big air uomini;

4:45 - freestyle: terza manche finale big air uomini;

4:55 - snowboard: seeding run 2 snowboardcross donne;

5:30 - snowboard: prima manche qualificazioni half -pipe uomini;

6:21 - snowboard: seconda manche qualificazioni half -pipe uomini;

6:45 - sci alpino: seconda manche slalom donne;

7:30 - snowboard: ottavi di finale snowboardcross donne;

8:00 - combinata nordica: trial round gundersen normal hill;

8:07 - snowboard: quarti di finale snowboardcross donne;

8:28 - snowboard: semifinali snowboardcross donne;

8:45 - snowboard: small finale snowboardcross – al termine la big final;

9:00 – combinata nordica: prova di salto gundersen nh;

12:00 – combinata nordica: 10 km fondo gundersen nh;

12:00 – short track: quarti di finale 1500 metri uomini;

12:44 – short track: batterie 1000 metri donne;

13:05 – curling: sessione 1 round robin uomini;

13:20 – slittino: prima manche doppio;

13:29 – short track: semifinali 1500 metri uomini;

13:45 – short track: semifinali staffetta donne;

14:20 – short track: finale 1500 metri uomini;

14:35 – slittino: seconda manche doppio.

Giovedì 10 febbraio

2:00 - freestyle: finale 1 aerials gara a squadre mista;

2:05 - curling: sessione 1 round robin donne;

2:30 - snowboard: prima manche finale halfpipe donne;

2:30 - skeleton: prima manche uomini;

2:38 - pattinaggio di figura: programma libero singolo uomini;

2:50 - freestyle: finale 2 aerials gara a squadre mista;

2:57 - snowboard: seconda manche finale halfpipe donne;

3:24 - snowboard: terza manche finale halfpipe donne;

3:30 - sci alpino: combinata alpina uomini – manche di discesa;

4:00 - skeleton: seconda manche uomini;

4:15 - snowboard: seeding run 1 snowboardcross uomini;

5:10 - snowboard: seeding run 2 snowboardcross uomini;

7:00 – snowboard: ottavi di finale snowboardcross uomini;

7:05 – curling: sessione 2 round robin uomini;

7:15 – sci alpino: combinata alpina uomini – manche di slalom;

7:37 – snowboard: quarti di finale snowboardcross uomini;

7:58 – snowboard: semifinali snowboardcross uomini;

8:00 – sci di fondo: 10 km tecnica classica donne;

8:15 – snowboard: small final snowboardcross uomini - al termine la big final;

13:00 - speed skating: 5000 metri donne;

13:05 - curling: sessione 2 round robin donne;

14:30 - slittino: team relay.

Venerdì 11 febbraio 2022

2:05 - curling: sessione 3 round robin uomini;

2:30 - snowboard: prima manche finale half-pipe uomini;

2:30 - skeleton: prima manche donne;

2:57 - snowboard: seconda manche finale half-pipe uomini;

3:24 - snowboard: terza manche finale half-pipe uomini;

4:00 - skeleton: seconda manche donne;

4:00 - sci alpino: superg donne;

5:10 - hockey ghiaccio: primo quarto di finale donne;

7:05 - curling: sessione 3 round robin donne;

8:00 - sci di fondo: 15 km tc uomini partenza ad intervalli;

9:00 - speed skating: 10000 metri uomini;

9:40 - hockey ghiaccio: secondo quarto di finale donne;

10:00 - biathlon: sprint 7.5 km donne;

10:45 - salto con gli sci: salto di allenamento trampolino grande uomini;

12:00 - short track: quarti di finale 1000 metri donne;

12:00 - salto con gli sci: qualificazioni trampolino grande uomini;

12:18 - short track: batterie 500 metri uomini;

12:55 - short track: semifinali 1000 metri donne;

13:04 - short track: semifinali staffetta uomini;

13:05 - curling: sessione 4 round robin uomini;

13:20 - skeleton: terza manche uomini;

13:43 - short track: finale 1000 metri donne;

14:55 - skeleton: quarta manche uomini.

Sabato 12 febbraio 2022

2:05 - curling: sessione 4 round robin donne;

3:00 - snowboard: quarti di finale snowboardcross misto a squadre;

3:30 - snowboard: semifinali snowboardcross misto a squadre;

3:50 - snowboard: small e big final snowboardcross misto a squadre;

5:10 - hockey ghiaccio: terzo quarto di finale donne;

7:05 - curling: sessione 5 round robin uomini;

8:30 - sci di fondo: staffetta 4×5 km donne;

9:00 - speed skating: quarti di finale team-pursuit donne;

9:30 - hockey ghiaccio: ultimo quarto di finale donne;

9:57 - speed skating: 500 metri uomini;

10:00 - biathlon: sprint 10 km uomini;

12:00 - salto con gli sci: prima manche trampolino grande uomini;

12:07 - pattinaggio di figura: danza sul ghiaccio – rhythm dance;

13:00 - salto con gli sci: seconda manche trampolino grande uomini;

13:05 - curling: sessione 5 round robin donne;

13:20 - skeleton: terza manche donne;

14:55 - skeleton: quarta manche donne.

Domenica 13 febbraio 2022

2:05 - curling: sessione 6 round robin uomin;

2:30 - bob: prima manche monobob donne;

3:00 - freestyle: prima manche qualificazioni slopestyle donne;

3:15 - sci alpino: prima manche gigante uomini;

4:00 - bob: seconda manche monobob donne;

4:01 - freestyle: seconda manche qualificazioni slopestle donne;

6:45 - sci alpino: seconda manche gigante uomini;

7:07 - curling: sessione 6 round robin donne;

8:00 - sci di fondo: staffetta 4×10 km uomini;

10:00 - biathlon: inseguimento 10 km donne;

11:45 - biathlon: inseguimento 12 -5 km uomini;

12:00 - freestyle: qualificazione 1 aerials donne;

12:00 - short track: quarti di finale 500 metri uomini;

12:27 - short track: semifinali 500 metri uomini;

12:44 - short track: finale staffetta donne;

12:45 - freestyle: qualificazione 2 aerials donne;

13:05 - curling: sessione 7 round robin uomini;

13:14 - short track: finale 500 metri uomini;

14:00 - speed skating: quarti di finale team-pursuit uomini;

14:56 - speed skating: 500 metri donne.

Lunedì 14 febbraio 2022

2:05 - curling: sessione 7 round robin donne;

2:22 - pattinaggio di figura: danza sul ghiaccio (programma libero);

2:30 - snowboard: qualificazione 1 big air donne;

2:30 - bob: terza manche monobob donne;

2:30 - freestyle: prima manche finale slopestyle donne;

2:57 - freestyle: seconda manche finale slopestyle donne;

3:15 - snowboard: qualificazione 2 big air donne;

3:24 - freestyle: terza manche finale slopestyle donne;

4:00 - snowboard: qualificazione 3 big air donne;

4:00 - bob: quarta manche monobob donne;

5:10 - hockey ghiaccio: prima semifinale donne;

5:30 - freestyle: qualificazione 1 slopestyle uomini;

6:30 - snowboard: qualificazione 1 big air uomini;

6:32 - freestyle: qualificazione 2 slopestyle uomini;

7:05 - curling: sessione 8 round robin uomini;

7:15 - snowboard: qualificazione 2 big air uomini;

8:00 - snowboard: qualificazione 3 big air uomini;

12:00 - salto con gli sci: prima manche prova a squadre uomini;

13:05 - bob: prima manche bob a 2 uomini;

13:05 - curling: sessione 8 round robin donne;

13:06 - salto con gli sci: seconda manche prova a squadre uomini;

14:10 - hockey ghiaccio: seconda semifinale donne;

14:40 - bob: seconda manche bob a 2 uomini.

Martedì 15 febbraio 2022

2:05 - curling: sessione 9 round robin uomini;

2:30 - freestyle: prima manche finale slopestyle uomini;

2:30 - snowboard: prima manche finale big air donne;

2:52 - snowboard: seconda manche finale big air donne;

2:57 - freestyle: seconda manche finale slopestyle uomini;

3:15 - snowboard: terza manche finale big air donne;

3:24 - freestyle: terza manche finale slopestyle uomini;

4:00 - sci alpino: discesa libera donne;

5:10 - hockey ghiaccio: playoff uomini;

6:00 - snowboard: prima manche finale big air uomini;

6:22 - snowboard: seconda manche finale big air uomini;

6:45 - snowboard: terza manche finale big air uomini;

7:05 - curling: sessione 9 round robin donne;

7:30 - speed skating: semifinali team -pursuit donne;

7:52 - speed skating: semifinali team -pursuit uomini;

8:00 - combinata nordica: salto di allenamento trampolino grande;

9:00 - combinata nordica: manche di salto trampolino grande;

9:22 - speed skating: finale per il bronzo team – pursuit donne;

9:28 - speed skating: finale per l’oro team – pursuit donne;

9:40 - hockey ghiaccio: play-off uomini;

9:41 - speed skating: finale per il bronzo team -pursuit uomini;

9:47 - speed skating: finale per l’oro team -pursuit uomini;

10:00 - biathlon: staffetta 4×7.5 km uomini;

11:08 - pattinaggio di figura: programma corto singolo donne;

12:00 - combinata nordica: 10 km gundersen trampolino grande;

13:05 - curling: sessione 10 round robin uomini;

13:15 - bob: terza manche bob a 2 uomini;

14:10 - hockey ghiaccio: playoff uomini;

14:50 - bob: quarta manche bob a 2 uomini.

Mercoledì 16 febbraio 2022

2:05 - curling: sessione 10 round robin donne;

3:15 - sci alpino: prima manche slalom uomini;

5:10 - hockey ghiaccio: quarto di finale 1 uomini;

6:45 - sci alpino: seconda manche slalom uomini;

7:00 - hockey ghiaccio: quarto di finale 2 uomini;

7:05 - curling: sessione 11 round robin uomini;

8:45 - biathlon: staffetta 4×6 km donne;

9:40 - hockey ghiaccio: quarto di finale 3 uomini;

10:00 - sci di fondo: semifinali team -sprint tecnica classica donne;

10:40 - sci di fondo: semifinali team -sprint tecnica classica uomini;

12:00 - freestyle: finale 1 aerials uomini;

12:00 - sci di fondo: finale team -sprint tecnica classica donne;

12:30 - sci di fondo: finale team -sprint tecnica classica uomini;

12:30 - hockey ghiaccio: finale per il bronzo donne;

12:30 - short track: quarti di finale 1500 metri donne;

13:00 - freestyle: finale 2 aerials uomini;

13:15 - short track: semifinali 1500 metri donne;

13:05 - curling: sessione 11 round robin donne;

13:44 - short track: finale staffetta uomini;

14:18 - short track: finale 1500 metri donne;

14:30 - hockey ghiaccio: quarto di finale 4 uomini.

Giovedì 17 febbraio 2022

2:05 - curling: sessione 12 round robin uomini;

2:30 - freestyle: prima manche qualificazioni half-pipe donne;

3:21 - freestyle: seconda manche qualificazioni half-pipe donne;

3:30 - sci alpino: combinata alpina donne – manche di discesa;

4:30 - freestyle: skicross, seeding round;

5:10 - hockey ghiaccio: finale per l’oro donne;

5:30 - freestyle: prima manche qualificazioni half-pipe uomini;

6:21 - freestyle: seconda manche qualificazioni half-pipe uomini;

7:00 - freestyle: ottavi di finale skicross donne;

7:00 - sci alpino: combinata alpina donne – manche di slalom;

7:05 - curling: sessione 12 round robin donne;

7:35 - freestyle: quarti di finale skicross donne;

7:54 - freestyle: semifinali skicross donne;

8:00 - combinata nordica: trial round staffetta 4×10 km trampolino grande;

8:10 - freestyle: small e big final skicross donne;

9:00 - combinata nordica: manche di salto staffetta 4×10 km trampolino grande;

9:30 - speed skating: 1000 metri donne;

11:08 - pattinaggio di figura: programma libero singolo donne;

12:00 - combinata nordica: manche di sci di fondo staffetta 4×10 km trampolino grande;

13:05 - curling: semifinali uomini.

Venerdì 18 febbraio 2022

2:30 - freestyle: prima manche finale half-pipe donne;

2:57 - freestyle: seconda manche finale half-pipe donne;

3:24 - freestyle: terza manche finale half-pipe donne;

4:45 - freestyle: seeding run skicross uomini;

5:10 - hockey ghiaccio: prima semifinale uomini;

7:05 - curling: finale per il bronzo uomini;

7:45 - freestyle: ottavi di finale skicross uomini;

8:20 - freestyle: quarti di finale skicross uomini;

8:39 - freestyle: semifinali skicross uomini;

8:55 - freestyle: small e big final skicross uomini;

9:30 - speed skating: 1000 metri uomini;

10:00 - biathlon: mass start 15 km uomini;

11:38 - pattinaggio di figura: coppie di artistico – programma corto;

13:00 - bob: prima manche bob a 2 donne;

13:05 - curling: semifinali donne;

14:10 - hockey ghiaccio: seconda semifinale uomini;

14:30 – bob: seconda manche bob a 2 donne.

Sabato 19 febbraio 2022

2:30 - freestyle: prima manche finale half-pipe uomini;

2:30 - bob: prima manche bob a 4 uomini;

2:57 - freestyle: seconda manche finale half-pipe uomini;

3:24 - freestyle: terza manche finale half-pipe uomini;

4:00 - sci alpino: gara mista a squadre parallelo – ottavi di finale;

4:05 – bob: seconda manche bob a 4 uomini;

4:47 - sci alpino: gara mista a squadre parallelo – quarti di finale;

5:14 - sci alpino: gara mista a squadre parallelo – semifinali;

5:37 - sci alpino: gara mista a squadre parallelo – finale per il bronzo;

5:46 - sci alpino: gara mista a squadre parallelo – finale per l’oro;

7:00 - sci di fondo: 50 km tecnica classica mass start uomini;

7:05 - curling: finale per l’oro uomini;

8:00 - speed skating: semifinali mass start uomini;

8:45 - speed skating: semifinali mass start donne;

9:30 - speed skating: finale mass start uomini;

10:00 - speed skating: finale mass start donne;

10:00 - biathlon: mass start 12 -5 km donne;

12:08 - pattinaggio di figura: coppie di artistico – programma libero;

13:00 - bob: terza manche bob a 2 donne;

13:05 - curling: finale per il bronzo donne;

14:10 - hockey ghiaccio: finale per il bronzo uomini;

14:30 - bob: quarta manche bob a 2 donne

Domenica 20 febbraio 2022

2:05 - curling: finale per l’oro donne;

2:30 - bob: terza manche bob a 4 uomini;

4:20 - bob: quarta manche bob a 4 uomini;

5:00 - pattinaggio di figura: galà di esibizione;

5:10 - hockey ghiaccio: finale per l’oro uomini;

7:30 - sci di fondo: 30 km tecnica classica mass start donne