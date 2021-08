La medaglia per i fantastici 4 della staffetta 4x100

Alle 12.30 (ora italiana) i quattro della staffetta 4x100 sono saliti sul gradino più alto del podio per ricevere, durante la premiazione ufficiale, la medaglia d’oro. In coro, anche se leggermente fuori tempo, hanno intonato l’inno nazionale. Tra oggi e domani Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu torneranno a casa. Intanto però è arrivata la meritata medaglia, sono saliti sul podio indossando la tuta bianca disegnata da Giorgio Armani e così i fantastici 4 si sono stretti in un grande abbraccio.

"Cantare l'inno era il minimo, già prima di entrare ci stavamo preparando. Adesso che abbiamo le medaglie al collo forse capiremo qualcosa, ancora le guardi ma non sai bene quello che è successo". Ha detto così ai microfoni di Rai2 Marcell Jacobs. “Abbiamo scritto parte della storia, ora gli Usa o la Giamaica sanno che devono stare più attenti a noi che agli altri. Questo stadio ce lo ricorderemo a lungo, ci ha regalato delle grandi emozioni. Un grazie a tutti gli italiani che ci hanno sostenuti e incoraggiati", ha concluso.

Poi commenta Patta, forse il meno conosciuto fino ad oggi: "Chi sono? Una persona normalissima come gli altri, impararenno a conoscermi piano piano, sono ancora giovane. Devo dire grazie ai miei compagni che mi hanno portato a questo primo traguardo"