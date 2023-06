Come da regolamento prevede la pesista belga ha potuto gareggiare in una diversa specialità ai campionati europei

Cosa è accaduto durante i campionati di atletica a squadre in Polonia. Nella corsa dei 100m ostacoli, che si è tenuta il 25 giugno, la corso la lanciatrice del peso belga Jolien Boumkwo. L'atleta ha corso a causa delle assenze e delle indisponibilità delle compagne di nazionale per evitare depenalizzazioni nella classifica. Ed ecco che, come da regolamento previsto, è possibile schierare in pista al fianco di atlete velociste una pesista.

