Giorgi-Mertens oggi, Wta Toronto: dove vederla in tv e in streaming

Camila Giorgi torna in campo oggi, mercoledì 10 agosto, nei sedicesimi di finale del Wta Toronto Masters 1000. Giorgi sfiderà la belga Elise Mertens che ierisi è imposta per 7-6, 6-1 sull'ungherese Anna Bondar.

La tennista di Macerata, che difende il titolo conquistato lo scorso anno e ha bisogno di punti per risalire nella classifica Wta, ieri ha conquistato una bella vittoria contro Emma Raducanu, testa di serie numero 9 e vincitrice dell'ultima edizione dello Us Open, vincendo 7-6(0) 6-2 in un'ora e 49 minuti di gioco. Dopo il primo set deciso al tie-break, Giorgi ha dominato la seconda frazione vincendo sei giochi di fila.

Wta Montreal, Giorgi-Mertens: dove vederla in tv

L'incontro dei sedicesimi di finale del Wta Toronto Masters 1000 tra Camila Giorgi e Elise Mertens è in programma sul Court 4 alle 17.00 ora italiana e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Supertennis e in streaming da SuperTenniX e Wta Tv.