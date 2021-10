ATP Sofia, Sinner per il titolo sfida Monfils: dove vederla gratis in tv e in streaming

Si rinnova il duello tra l'altoatesino e l'esperto tennista francese. Sinner cerca il bis nel torneo bulgaro e va a caccia di punti per il suo inseguimento alle ATP Finals

Manca pochissimo alla sfida tra Jannik Sinner e Gaels Monfils, l'attesa finale dell'ATP 250 di Sofia. Il torneo bulgaro ha rispettato le previsioni della vigilia. Sinner difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, il primo trionfo ATP della sua carriera, contro Monfils, l’esperto tennista francese che ha battuto recentemente al terzo turno degli US OPEN dopo una grande battaglia.

Per Sinner la partita di oggi, domenica 3 ottobre, è davvero importantissima. Grazie ai risultati ottenuti sinora è riuscito a superare il canadese Auger-Aliassime diventando il numero 10 al mondo e ha nel mirino Casper Ruud e Hubert Hurkacz. Se riuscisse a scavalcarli nelle prossime settimane potrebbe riuscire a qualificarsi per le ATP Finals in programma a Torino da domenica 14 novembre a domenica 21 novembre.

ATP Sofia, Sinner-Monfils: come vederla in tv

La finale del torneo ATP di Sofia tra Sinner e Monfils si giocherà alle ore 15.30 e sarà trasmessa su Sky (canale 201) e su Sky tennis (Canale 205). Il match sarà inoltre visibile in chiaro su Supertennis (canale 64) del digitale terrestre, Sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NowTv.