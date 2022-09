Sinner-Nakashima oggi in tv, Us Open 2022: dove vederla in diretta

Sesta giornata degli Us Open particolarmente importanti per i colori azzurri. Jannin Sinner nella notte di domenica 4 settembre sfiderà lo statunitense Brandon Nakashima per conquistare l'accesso agli ottavi di finale dell'ultimo Slam dell'anno.

Il campione altoatesino, che al turno precedente ha superato agevolmente Christopher Eubanks, se la vedrà con il numero 69 al mondo, reduce da una brillante vittoria su un tennista del calibro di Grigor Dimitrov.

Us Open 2022, Sinner-Nakashima: dove vederla in diretta

Sinner-Nakashima è il secondo match nel programma della sessione serale, che inizierà all'1 ora italiana, al Louis Armstrong Stadium, seguirà il match tra Swiatek e Davis. L'incontro non inizierà prima delle 2.15. In questa giornata è impegnato in un match che vale gli ottavi di finale anche Lorenzo Musetti che se la vedrà con Ivashka.

In caso di vittoria di Sinner su Nakashima e del tennista toscano sul bielorusso sarà derby italiano Sinner-Musetti agli ottavi degli Us Open 2022.L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, in streaming su SkyGo, NOW, DAZN, Eurosport Player, Discovery+.