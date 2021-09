Europei 2021, Volley maschile: Italia -Lettonia: dove vederla in tv

Cinque partite e cinque vittorie per la Nazionale di Ferdinando De Giorgi. Ora affronterà negli ottavi la nazionale lettone, nella prima sfida a eliminazione diretta

Prima, a punteggio pieno e imbattuta. La nazionale di Ferdinando De Giorgi, che ha inaugurato un nuovo corso dopo l’eliminazione ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo, continua a giocare una pallavolo più che convincente agli Europei. Nelle sfida che si è giocata giovedì 9 settembre contro la Repubblica Ceca, Giannelli, Michieletto e compagni hanno colto la loro quinta vittoria in cinque partite.

Hanno vinto il girone a punteggio pieno e ora sono pronti a giocarsela contro tutti gli ostacoli che incontreranno. Agli ottavi di finale, nella prima sfida a eliminazione diretta, incontreranno la Lettonia.

Europei 2021, Italia - Lettonia: dove vederla in tv e in streaming

Gli azzurri sono favoriti nella sfida che si giocherà domenica 12 settembre. La partita, in programma alle ore 16, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 e per gli abbonati su DAZN.