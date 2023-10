Superlega, nel secondo turno salta il fattore campo: risultati e classifica

Emozioni a non finire nei palazzi dello Sport per la seconda giornata della Regular Season della Superlega di Volley maschile. Salta, quasi per interno, il fattore campo con ben quattro vittorie a domicilio su sei incontri disputati.

Spiccano le nette affermazioni di Gas Sales Bluenergy Piacenza, Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova che superano con netti 0-3 rispettivamente Allianz Milano, Mint Vero Volley Monza e Pallavolo Padova.

La quarta vittoria esterna è il bellissimo confronto dell'anticipo dove la Valsa Group Modena ha superato a domicilio la Rana Verona per 2-3.

Completano il quadro le vittorie di Itas Trentino, 3-2 sulla Gioiella Prisma Taranto e quella della Farmitalia Catania che nel posticipo di giornata ha regolato la Top Volley Cisterna 3-1.

Si torna in campo sabato 4 novembre con in match della terza giornata intervallati dalla Final Four della Del Monte Supercoppa che vedrà impegnate Itas Trentino, Sir Susa Vim Perugia, Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanova

Risultati 2a giornata di andata SuperLega Credem Banca:

Rana Verona-Valsa Group Modena 2-3 (25-23, 25-17, 20-25, 23-25, 11-15)

Itas Trentino - Gioiella Prisma Taranto 3-2 (25-16, 23-25, 18-25, 26-24, 15-8)

Pallavolo Padova - Cucine Lube Civitanova 0-3 (22-25, 20-25, 21-25)

Allianz Milano - Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (23-25, 21-25, 23-25)

Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia 0-3 (23-25, 30-32, 22-25)

Farmitalia Catania - Cisterna Volley 3-1 (22-25; 26-24; 26-24; 25-14)



La classifica della Superlega