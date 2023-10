Superlega, la nuova stagione apre con il botto: risultati e classifica

Non sono mancate emozioni e sorprese nel primo turno della Superlega, il massimo campionato nazionale di pallavolo maschile. Nella prima delle due sfide che hanno aperto la stagione, Modena ha la meglio in casa su Milano al tie-break per 3-2 (25-19, 12-25 21-25, 26-24, 15-12).

Gli emiliani, trascinati dai 21 punti di Sapozhkhov e dai 14 di Juantorena, portano a casa due punti tra mille sofferenze. Tre punti invece per Verona, che si impone 3-1 (22-25, 22-25, 28-26, 16-25) sul parquet di Taranto.

Tra gli ospiti positiva la prova di Esmaeilnezhad, miglior realizzatore dell'incontro con 22 palloni messi a terra. La grande sorpresa di giornata arriva da Civitanova, dove i vice campioni d'Italia in carica vengono travolti per 3-0 da una Monza scatenata, la quale passa con i parziali di 25-23, 25-21, 25-22.

Per i brianzoli, da sottolineare lo score offensivo di Szwarc, autore di 17 punti, e del duo formato da Takahaski e Maar che ne mette a referto 30 equamente suddivisi tra i due. Sorride pure Piacenza, che firma un convincente 3-0 interno (25-21, 25-19, 25-16) ai danni di Padova.

Tra gli uomini di coach Andrea Anastasi vanno in doppia cifra Romanò, con 12 palle messe a terra, e Simon con 10. Devono sudare sette camicie i campioni in carica di Trento, i quali passano 3-2 (18-25, 25-15, 28-26, 17-25, 8-15) sul campo di Cisterna al termine di una lunga battaglia.

I ragazzi di Fabio Soli mettono in cascina due punti grazie soprattutto ai 21 punti siglati da Michieletto, ai 18 di Lavia e ai 16 di Rychlicki. Tutto facile, infine, per Perugia nel posticipo serale contro la neo promossa Saturnia Acicastello. Al Pala Barton, finisce 3-0 con i parziali di 25-15, 25-18, 25-22. Le squadre torneranno in campo il prossimo fine settimana per la seconda giornata.

I risultati della prima giornata

Sir Susa Vim Perugia-Farmitalia Catania 3-0 25-15 25-18 25-22

Valsa Group Modena-Allianz Milano 3-2 25-19 12-25 21-25 26-24 15-12

Cucine Lube Civitanova-Mint Vero Volley Monza 0-3 23-25 21-25 22-25

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Pallavolo Padova 3-0 25-21 25-19 25-16

Cisterna Volley-Itas Trentino 2-3 18-25 25-15 28-26 17-25 8-15

Gioiella Prisma Taranto-Rana Verona 1-3 22-25 22-25 28-26 16-25

La classifica della Superlega

1 Sir Susa Vim Perugia 3

2 Gas Sales Bluenergy Piacenza 3

3 Mint Vero Volley Monza 3

4 Rana Verona 3

5 Itas Trentino 2

6 Valsa Group Modena 2

7 Allianz Milano 1

8 Cisterna Volley 1

9 Gioiella Prisma Taranto 0

10 Cucine Lube Civitanova 0

11 Pallavolo Padova 0

12 Farmitalia Catania 0