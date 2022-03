Fa strage di soldati russi con una torta avvelenata

Quando si dice: "La guerra è guerra". Tra le tante notizie 'strane' che orbitano attorno alla guerra in Ucraina c'è da raccontare questa. Un'anziana donna ucraina avrebbe preparato una deliziosa torta per alcuni soldati russi, alle prese con problemi nei rifornimenti alimentari. La torta però era avvelenata con lo zinco ed ha causato la morte di otto soldati russi. La notizia, è stata diffusa da un funzionario del ministero dell'interno ucraino, che ha reso pubblica un'intercettazione telefonica tra un militare russo e la sua compagna. Vista la fonte è lecito chiedersi se si tratta di propaganda o di pura e semplice realtà, ma questo non sarebbe il primo caso. Ai russi sarebbero stati offerti anche cibi avariati e acqua contaminata.