Il vetro dell'aereo si rompe in volo: i passeggeri entrano nel panico

Un oblò che si incrina proprio mentre l'aereo sorvola l'oceano e i passeggeri che -comprensibilmente- entrano nel panico: un volo che probabilmente non dimenticheranno coloro che si trovavano a bordo di un aereo della Polish airlines.

Gli assistenti di volo sono riusciti non senza difficoltà a calmare tutti i passeggeri che avevano iniziato a urlare in preda al panico. L'aereo è atterrato in sicurezza a New York e tutti sono potuti scendere solo con un ricordo horror da raccontare. L'oblò è stato semplicemente sostituito e dopo cinque ore l'aereo ha iniziato il volo di ritorno a Varsavia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un portavoce della compagnia aerea ha affermato che lo strato elettrofotocromatico era danneggiato, ma il sigillo della finestra era intatto e non vi sarebbe stato alcun pericolo per i passeggeri.