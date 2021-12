Giulia è affetta da sarcoma di Ewing: "Aiutatemi a pagare le cure, è l'ultima possibilità"

"Chiedo a tutti quelli che mi conoscono di concedermi questa ultima possibilità di guarigione". Giulia ha 28 anni, si è sposata da poco, è maestra d'asilo, vive a Torgiano (in provincia di Perugia) e purtroppo ha scoperto, dopo una serie di analisi, di essere affetta da sarcoma di Ewing extraosseo. Da tre anni vive con questo male terribile, è stata sottoposta ad operazioni, ben 8 cicli di chemioterapia ed ha alle spalle tanti mesi, per via dei forti dosaggi, passati in ospedale. Ma le analisi, nonostante tanto sacrificio e tanta terapia medica, hanno finora sempre restituito un verdetto negativo: cellule maligne nella pleura del polmone sinistro e nei monconi delle costole.

A novembre di quest'anno la situazione è peggiorata: una nuova massa, stavolta al cranio, le ha provocato una paraplegia e quindi sta affrontando continui ricoveri "per cercare di tamponare i dolori che stanno invadendo il mio corpo".

Ma Giulia e la sua famiglia non si sono arresi anzi: da Israele è arrivata una nuova speranza di cura. "Grazie ad alcuni conoscenti - scrive la giovane nel suo appello - sono venuta in contatto 15 giorni fa, con un oncologo israeliano, che dopo avere esaminato la mia situazione medica e avere avuto un incontro on line con me, mi ha indicato una terapia con altri farmaci e un’immunoterapia che sarà lui poi ad organizzare per me e che dovrò fare comunque in Italia perché non posso affrontare un viaggio fino in Israele".

Una cura che però ha dei costi molto alti. Ed è per questo che Giulia ha lanciato una raccolta fondi sul sito "gofundme": l'obiettivo è arrivare a 200mila euro. Un traguardo impossibile? Forse no. In sole 24 ore, grazie alle tante persone che hanno dimostrato la loro solidarietà con un gesto concreto, sono stati raccolti quasi 85mila euro.

"I tempi sono molto stretti" scrive la 28enne, "quindi vi chiedo di iniziare subito a darmi il vostro aiuto. E come a me piace spesso dire 'solo chi sogna può volare', unitevi a me in questa mia grande impresa".